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Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу

Суспільство 11:44   27.05.2024
Вікторія Яковенко
Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні на Харківському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в напрямку Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

На цьому напрямку українські підрозділи покращують рубежі оборони, на окремих ділянках мають успіх.

За вчора тут ворог втратив 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. За вчора тут ворог втратив 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артсистеми, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку загальні втрати ворога склали 114 осіб, з них 42 – безповоротні. Знищена одна зенітна установка, одна МТ-ЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджена ще одну артсистема противника.

Читайте також: На Харківському й Куп’янському напрямках за день було 34 атаки – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в напрямку Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".