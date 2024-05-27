Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу
Сьогодні на Харківському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в напрямку Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.
На цьому напрямку українські підрозділи покращують рубежі оборони, на окремих ділянках мають успіх.
За вчора тут ворог втратив 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. За вчора тут ворог втратив 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артсистеми, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.
На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.
За минулу добу на Куп’янському напрямку загальні втрати ворога склали 114 осіб, з них 42 – безповоротні. Знищена одна зенітна установка, одна МТ-ЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджена ще одну артсистема противника.
Читайте також: На Харківському й Куп’янському напрямках за день було 34 атаки – Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, потери, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака в районі Липців, ситуація на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в напрямку Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".