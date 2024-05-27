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На Харківському й Куп’янському напрямках за день було 34 атаки – Генштаб

Події 06:56   27.05.2024
Оксана Горун
На Харківському й Куп’янському напрямках за день було 34 атаки – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 26 травня повідомив, що 10 штурмів відбили в районі Липців і Тернової, бої тривали в районах Вовчанська та Стариці, а на Куп’янському напрямку було 22 атаки. 

“На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці та Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці, – повідомив Генштаб станом на 22:30 26 травня. – Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. Загиблими та пораненими 118 осіб – склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати”.

Протягом дня 26 травня на Куп’янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити Сили оборони з позицій.

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Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована. Ворог втратив за сьогодні на Куп’янському напрямку 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено”, – відзначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 06:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 26 травня повідомив, що 10 штурмів відбили в районі Липців і Тернової, бої тривали в районах Вовчанська та Стариці, а на Куп’янському напрямку було 22 атаки".