На Харьковском и Купянском направлениях за день было 34 атаки врага — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 26 мая сообщил, что 10 штурмов отбили в районе Липцев и Терновой, бои продолжались в районах Волчанска и Старицы, а на Купянском направлении было 22 атаки.
«На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отражены 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируемая. Потери позиций не допущены. Потери захватчиков за сутки погибшими и ранеными составили 118 человек. Украинские воины уничтожили два танка, семь БПЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, наши защитники продолжают уничтожать вражеские укрытия – восемь из них перестало существовать», — проинформировал Генштаб.
В течение дня 26 мая на Купянском направлении противник 22 раза пытались вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций.
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«Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Грековка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация контролируемая. Враг потерял за сегодняшний день на Купянском направлении 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и две пушки, еще одна артсистема повреждена», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волчанск, генштаб, зведення, купянское направление, липцы, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 06:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 26 мая сообщил, что 10 штурмов отбили в районе Липцев и Терновой, бои продолжались в районах Волчанска и Старицы, а на Купянском направлении было 22 атаки".