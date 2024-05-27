Атака в районе Липцев, ситуация на Купянском направлении: сводка Генштаба
Сегодня на Харьковском направлении украинские воины отбили атаку врага в направлении Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.
На этом направлении украинские подразделения улучшают рубежи обороны, на отдельных участках имеют успех.
За вчера здесь враг потерял 191 оккупанта, среди которых 63 человека – это безвозвратные потери. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, две артсистемы, девять БпЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесено поражение также по 24 блиндажам противника.
На Купянском направлении с начала суток противник четырежды пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируется.
За прошедшие сутки на Купянском направлении общие потери врага составили 114 человек, из них 42 – безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два боеприпаса. Повреждена еще одна артсистема противника.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, потери, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении украинские воины отбили атаку врага в направлении Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".