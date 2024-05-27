Атака в районе Липцев, ситуация на Купянском направлении: сводка Генштаба

Сегодня на Харьковском направлении украинские воины отбили атаку врага в направлении Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

На этом направлении украинские подразделения улучшают рубежи обороны, на отдельных участках имеют успех.

За вчера здесь враг потерял 191 оккупанта, среди которых 63 человека – это безвозвратные потери. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, две артсистемы, девять БпЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесено поражение также по 24 блиндажам противника.

На Купянском направлении с начала суток противник четырежды пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируется.

За прошедшие сутки на Купянском направлении общие потери врага составили 114 человек, из них 42 – безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два боеприпаса. Повреждена еще одна артсистема противника.