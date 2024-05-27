Штурмы в сторону Липцев, бои в Волчанске: данные Генштаба ВСУ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг и дальше штурмует в сторону населенного пункта Липцы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Также идут бои в районе Волчанска. Всего враг, при поддержке авиации, совершил здесь пять атак. Под авиаударами захватчиков были Слобожанское и Волчанск. Ситуация под контролем украинских войск.
По остальным направлениям обстановка существенно не изменилась.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, волчанск, ВСУ, генштаб, липцы, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг и дальше штурмует в сторону населенного пункта Липцы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".