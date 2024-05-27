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Штурмы в сторону Липцев, бои в Волчанске: данные Генштаба ВСУ на 13:00

Общество 14:08   27.05.2024
Виктория Яковенко
Штурмы в сторону Липцев, бои в Волчанске: данные Генштаба ВСУ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг и дальше штурмует в сторону населенного пункта Липцы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Также идут бои в районе Волчанска. Всего враг, при поддержке авиации, совершил здесь пять атак. Под авиаударами захватчиков были Слобожанское и Волчанск. Ситуация под контролем украинских войск.

По остальным направлениям обстановка существенно не изменилась.

Читайте также: Атака в районе Липцев, ситуация на Купянском направлении: сводка Генштаба

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг и дальше штурмует в сторону населенного пункта Липцы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".