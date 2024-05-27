Штурмы в сторону Липцев, бои в Волчанске: данные Генштаба ВСУ на 13:00

На Харьковском направлении враг и дальше штурмует в сторону населенного пункта Липцы, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Также идут бои в районе Волчанска. Всего враг, при поддержке авиации, совершил здесь пять атак. Под авиаударами захватчиков были Слобожанское и Волчанск. Ситуация под контролем украинских войск.

По остальным направлениям обстановка существенно не изменилась.