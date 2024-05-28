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Большую часть Волчанска контролируют украинские военные — ОГВ «Харьков»

Общество 12:23   28.05.2024
Виктория Яковенко
Большую часть Волчанска контролируют украинские военные — ОГВ «Харьков»

Уличные бои с начала этих суток в городе Волчанск на Харьковщине не были зафиксированы. В зоне ответственности ОГВ «Харьков» произошло 10 боестолкновений.

«Что касается контроля города (Волчанск – ред), большую часть города наши военные контролируют, россияне могут рассчитывать буквально на несколько десятков процентов. Атакующие действия врага за прошедшие сутки сохранялись. Украинская артиллерия и другие средства огневого воздействия наносят им безвозвратные потери. В общей сложности безвозвратными и санитарными потерями враг потерял на нашем направлении около 250 человек за прошедшие сутки», — сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОГВ «Харьков» Юрий Повх.

По его словам, в направлении Липцев враг пытается наступать, используя тактику малых групп.

«Но все срывается ударами нашей артиллерии. Враг выполнил за прошедшие сутки 15 авиационных ударов. Говорить о затишье на этом участке пока рано. За прошедшие сутки несколько военных РФ взяты в плен в зоне ответственности ОГВ «Харьков», — добавил Повх.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 12:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уличные бои с начала этих суток в городе Волчанск на Харьковщине не были зафиксированы. В зоне ответственности ОГВ «Харьков» произошло 10 боестолкновений.".