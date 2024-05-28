Більшу частину Вовчанська контролюють українські військові – ОУВ «Харків»
Вуличних боїв з початку цієї доби у місті Вовчанськ на Харківщині не було зафіксовано. В зоні відповідальності ОУВ «Харків» відбулося 10 боєзіткнень.
«Що стосується контролю міста (Вовчанськ – ред), більшу частину міста наші військові контролюють, росіяни можуть розраховувати буквально на кілька десятків відсотків. Атакувальні дії ворога минулої доби зберігалися. Українська артилерія і інші засоби вогневого впливу наносять їм безповоротні втрати. Загалом безповоротними та санітарними втратами ворог втратив на нашому напрямку близько 250 осіб за минулу добу», – повідомив в етері нацмарафону речник ОУВ «Харків» Юрій Повх.
За його словами, в напрямку Липців ворог намагається наступати, використовуючи тактику малих груп.
«Але все зривається ударами нашої артилерії. Ворог виконав за минулу добу 15 авіаційних ударів. Говорити про затишшя на цій ділянці поки що зарано. Протягом минулої доби кількох військових РФ взято в полон в зоні відповідальності ОУВ «Харків», – додав Повх.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, вовчанськ, липцы, ОГВ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 12:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вуличних боїв з початку цієї доби у місті Вовчанськ на Харківщині не було зафіксовано. В зоні відповідальності ОУВ «Харків» відбулося 10 боєзіткнень.".