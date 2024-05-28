Можуть поширити наступ на Харківщині – Мусієнко про війська біля кордону

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері нацмарафону розповів про ймовірні російські “план “А” та “план “Б” щодо використання військ, які збираються в районі Грайворона біля кордону Харківської та Сумської областей.

Про накопичення ще одного угруповання військ РФ біля кордону раніше заявляв президент України Володимир Зеленський, інформацію також підтверджував Інститут вивчення війни.

“Угруповання планується десь до 50 тисяч, воно не сильно відрізняється від того, що існувало раніше. Тобто воно дещо зміцнене – зрозуміло, чому. Вони доукомплектовували втрати – замість підрозділів, які зараз ведуть бойові дії на двох напрямках у Харківській області. Я можу сказати, що звозили (війська – Ред.) з усієї Росії, звідки тільки могли. Звичайно, найбільше звозили з Ленінградського військового округу, тому що відповідне угрупування військ закріплене за цим округом. Але стягували все, що могли. Зараз фактично основний напрямок, де формується це угрупування – це Грайворон. З прицілом, скажімо так, все ж таки більше на Сумщину, вони все ж таки перебувають навпроти Великої Писарівки. Але там така ситуація, що в принципі можна рухатися й на Золочів, хоча я вважаю це менш імовірним, оскільки умови ландшафтні та позиції наші, вони там доволі таки серйозно укріплені, і навряд чи у ворога буде така можливість зайти так, як вони заходили, на Вовчанськ. Або рухатися вже через Сумщину, далі на Харківщину – вже на Богодухів. Таким чином можна спостерігати, і я думаю, що характер дій ворога може бути таким. Вони можуть спробувати поширити наступ на Козачу Лопань і західніше поширити через Сумщину на Богодухів“, — висловив думку Мусієнко.

При спробі проведення подібних дій оперативно-стратегічною метою ворога буде десь “продавити” українську лінію оборони та просунутися в бік Харкова.

“Якби вони вирішили все ж таки та мали сили рухатися, то ми можемо подивитися на мапу й побачимо, що це рух до напівоточення якраз Харкова. Це оперативно-стратегічний характер дій ворога міг би бути. Чи буде він саме таким, сказати зараз важко, тому що ризики зберігаються і для Сумщини. Тому що ворог так само може атакувати й Сумщину. За таких умов можна вже тоді констатувати, що в російських військ уже план “Б”. Тобто план “А” в них – напівоточити або спробувати поширити фронт на Харківщині та просунутися. А план “Б” – він уже не стільки про те, щоб просунутися вглиб. План “Б” – він уже про те, щоб розширити максимально лінію фронту для нас настільки, наскільки можливо”, – відзначив Мусієнко.

Мета того, що він назвав “планом “Б” – розтягування українських резервів, щоб у разі помилок росіян на фронті, Сили оборони не могли цим скористатися та перейти у контрнаступ.

Наразі, за даними Мусієнка, Сили оборони проводять контратаки на Харківщині – й у Вовчанську, і в районі Липців.

“У Липцях покращили тактичне положення. Все одно є намагання відкидати та контратакувати, коли з’являється можливість. А ворог прагне зробити так, щоб у принципі в нас йшов обмін ударами, але глобально ми не змогли витиснути їх ні за межі кордону, ні витиснути їх на інших рубежах”, – сказав керівник центру військово-правових досліджень.