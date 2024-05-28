Терехов пояснив, чому Харків не може сам купити собі ППО

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що за останню добу провів серію розмов із міжнародними організаціями, а також зустрічався із представницею ООН. Перед усіма він порушував питання про надання Харкову сучасних систем ППО.

“Ми зустрічалися з Деніз Браун. Крім цього, я мав вчора ще декілька розмов, перемовин із різними міжнародними організаціями, з фондами. І при кожній зустрічі наголошував на тому, що для Харкова проблема №1 – це сучасне ППО. Нам сьогодні необхідно закрити небо, щоб не було таких випадків, жахливих випадків, які сьогодні трапляються кожного дня. І “Епіцентр” цьому теж підтвердження. І вчорашній обстріл – це теж підтвердження. Для нас необхідно сьогодні закрити небо. Ми наголошуємо на тому, що міжнародні організації, інші держави… сьогодні ми потребуємо від них допомоги, щоб у Харкові з’явилася сучасна ППО. На жаль, ми не можемо придбати це ППО. Це неможливо, бо це міждержавні відносили. Сьогодні ППО не продається, й жодне місто не може придбати системи ППО. Але ми можемо отримати ці системи ППО від наших міжнародних партнерів. І тому така була розмова з Деніз Браун і з іншими представниками міжнародних організацій”, – пояснив Терехов.

Він повідомив, що в Харкові все ще продовжуються роботи на місці удару по гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці.

“На жаль, роботи дуже ускладнені, бо дуже багато руйнацій, попелу, який є. І рятувальникам доводиться дуже важко. Крім цього, лунають повітряні тривоги й, звісно, рятувальники не можуть нехтувати цими повітряними тривогами. Дуже часто доводиться робити перерви на повітряні тривоги. Але цілодобово тривають роботи. Усього працюють понад 300 людей: це працівники ДСНС, Національної поліції, наші комунальні підприємства, які допомагають розчищати ці завали. Працює штаб по цьому об’єкту, можливо здавати ДНК, що й роблять родичі поки що безвісти зниклих людей”, – відзначив мер Харкова.

За інформацією Терехова, кількість постраждалих від обстрілу 27 травня у Харкові збільшилася до 17 осіб. Одна жінка загинула.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. Ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. 27 травня в ДСНС повідомили, що виявили тіла вже 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.Вранці 28 травня поліція поінформувала, що 16 із 17 тіл загиблих вже ідентифікували.