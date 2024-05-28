Люди дуже налякані, дехто виїжджає – Терехов про ситуацію в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів, як вплинули на психологічний стан мешканців міста нещодавні теракти, що їх влаштувала РФ.

“Звісно, люди дуже налякані цими останніми подіями. Ми бачимо, що дехто виїжджає з Харкова”, – сказав Терехов.

За його словами, проблем із виїздом із міста немає. Якщо люди хочуть виїхати, вони мають таку можливість. При цьому є й приплив нових мешканців – саме до Харкова евакуйовують мешканців територій, де розпочалися бойові дії.

“Дуже багато людей переїхало до Харкова із зони активних бойових дій, з деокупованих територій. За цей тиждень ми розмістили в Харкові понад 11 тисяч людей, які переїхали до нас. Ми розміщуємо їх у гуртожитках і робимо все, щоб вони почували себе більш-менш у нормальних умовах“, – зазначив мер Харкова.