Люди дуже налякані, дехто виїжджає – Терехов про ситуацію в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів, як вплинули на психологічний стан мешканців міста нещодавні теракти, що їх влаштувала РФ.
“Звісно, люди дуже налякані цими останніми подіями. Ми бачимо, що дехто виїжджає з Харкова”, – сказав Терехов.
За його словами, проблем із виїздом із міста немає. Якщо люди хочуть виїхати, вони мають таку можливість. При цьому є й приплив нових мешканців – саме до Харкова евакуйовують мешканців територій, де розпочалися бойові дії.
“Дуже багато людей переїхало до Харкова із зони активних бойових дій, з деокупованих територій. За цей тиждень ми розмістили в Харкові понад 11 тисяч людей, які переїхали до нас. Ми розміщуємо їх у гуртожитках і робимо все, щоб вони почували себе більш-менш у нормальних умовах“, – зазначив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів, як вплинули на психологічний стан мешканців міста нещодавні теракти, що їх влаштувала РФ".