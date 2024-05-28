Люди очень напуганы, некоторые уезжают — Терехов о ситуации в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как повлияли на психологическое состояние жителей города недавние теракты, организованные РФ.
«Конечно, люди очень напуганы этими последними событиями. Мы видим, что некоторые уезжают из Харькова», — сказал Терехов.
По его словам, проблем с выездом из города нет. Если люди хотят выехать, у них есть такая возможность. При этом есть и приток новых жителей — именно в Харьков эвакуируют жителей территорий, где начались боевые действия.
«Многие переехали в Харьков из зоны активных боевых действий, с деоккупированных территорий. За эту неделю мы разместили в Харькове более 11 тысяч человек, переехавших к нам. Мы размещаем их в общежитиях и делаем все, чтобы они чувствовали себя более или менее в нормальных условиях», — отметил мэр Харькова.
Читайте также: Терехов в День траура призвал «защитить небо над Харьковом» (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Люди очень напуганы, некоторые уезжают — Терехов о ситуации в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как повлияли на психологическое состояние жителей города недавние теракты, организованные РФ".