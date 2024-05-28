Люди очень напуганы, некоторые уезжают — Терехов о ситуации в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как повлияли на психологическое состояние жителей города недавние теракты, организованные РФ.

«Конечно, люди очень напуганы этими последними событиями. Мы видим, что некоторые уезжают из Харькова», — сказал Терехов.

По его словам, проблем с выездом из города нет. Если люди хотят выехать, у них есть такая возможность. При этом есть и приток новых жителей — именно в Харьков эвакуируют жителей территорий, где начались боевые действия.

«Многие переехали в Харьков из зоны активных боевых действий, с деоккупированных территорий. За эту неделю мы разместили в Харькове более 11 тысяч человек, переехавших к нам. Мы размещаем их в общежитиях и делаем все, чтобы они чувствовали себя более или менее в нормальных условиях», — отметил мэр Харькова.