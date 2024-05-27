Терехов в День траура призвал «защитить небо над Харьковом» (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к международным партнерам с просьбой закрыть небо за городом.

«Сегодня Харьков склоняет голову в трауре за погибшими в результате террористической атаки россиян в субботу. Наш город-герой, с первых дней вторжения, стал форпостом украинского сопротивления. Харьков мужественно выдерживает многочисленные атаки врага, но постоянные бомбовые обстрелы и ракетные удары уничтожают наш город и разрушают судьбы горожан. Жизнь мирных харьковчан ежедневно подвергается смертельной опасности», — пишет мэр.

По его данным, только за последние несколько недель из-за вражеских обстрелов погибли десятки жителей, в том числе дети. Разрушены сотни домов, десятки школ, больниц.

«Я обращаюсь к мировым лидерам, лидерам международных организаций и всем, кто способен повлиять на ситуацию — не оставляйте Харьков без внимания! Нам очень необходимы современные системы противовоздушной обороны, чтобы защитить небо над Харьковом. Призываю наших международных партнеров оказать срочную военную помощь для защиты гражданского населения. Помогите нам выдержать!», – призвал Терехов.

Он также обратился и к харьковчанам. Отметил, что жители несокрушимы и «наша сила – в единстве и вере в Победу».