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Терехов у День жалоби закликав «захистити небо над Харковом» (відео)

Суспільство 12:31   27.05.2024
Вікторія Яковенко
Терехов у День жалоби закликав «захистити небо над Харковом» (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до міжнародних партнерів з проханням закрити небо над містом.

«Сьогодні Харків схиляє голову в жалобі за тими, хто загинув внаслідок терористичної атаки росіян у суботу. Наше місто-герой, від перших днів вторгнення, стало форпостом українського спротиву. Харків мужньо витримує численні атаки ворога, але постійні бомбові обстріли та ракетні удари знищують наше місто та руйнують долі городян. Життя мирних харків’ян щодня наражається на смертельну небезпеку», – пише мер.

За його даними, лише за останні кілька тижнів через ворожі обстріли загинули десятки жителів, у тому числі діти. Зруйновані сотні будинків, десятки шкіл, лікарень.

«Я звертаюсь до світових лідерів, лідерів міжнародних організацій, та всіх, хто здатний вплинути на ситуацію – не залишайте Харків поза увагою! Нам вкрай необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захистити небо над Харковом. Закликаю наших міжнародних партнерів надати термінову військову допомогу для захисту цивільного населення. Допоможіть нам витримати!», – закликав Терехов.

Він також звернувся і до харків’ян. Зазначив, що жителі незламні і «наша сила – в єдності та вірі в Перемогу».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 12:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до міжнародних партнерів з проханням закрити небо над містом.".