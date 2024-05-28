Терехов объяснил, почему Харьков не может сам купить себе ПВО

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что за последние сутки провел серию разговоров с международными организациями, а также встречался с представительницей ООН. Перед всеми он ставил вопрос о предоставлении Харькову современных систем ПВО.

«Мы встречались с Дениз Браун (координатором системы ООН в Украине — Ред.). Кроме того, у меня было вчера еще несколько разговоров, переговоров с разными международными организациями, с фондами. И при каждой встрече отмечал то, что для Харькова проблема №1 — это современное ПВО. Нам сегодня необходимо закрыть небо, чтобы не было таких случаев, ужасных случаев, которые случаются сегодня каждый день. И «Эпицентр» этому тоже подтверждение. И вчерашний обстрел – это тоже подтверждение. Для нас необходимо сегодня закрыть небо. Мы подчеркиваем, что международные организации, другие государства… сегодня мы нуждаемся в их помощи, чтобы в Харькове появилась современная ПВО. К сожалению, мы не можем приобрести это ПВО. Это невозможно, потому что это межгосударственные отношения. Сегодня ПВО не продается, и ни один город не может приобрести систему ПВО. Но мы можем получить эти системы ПВО от наших международных партнеров. И поэтому таков был разговор с Дениз Браун и с другими представителями международных организаций», — сказал Терехов.

Он сообщил, что в Харькове все еще продолжаются работы на месте удара по гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке.

«К сожалению, работы очень усложнены, потому что очень много разрушений, пепла. Спасателям приходится очень тяжело. Кроме этого, раздаются воздушные тревоги и, конечно, спасатели не могут пренебрегать этими воздушными тревогами. Очень часто приходится делать перерывы на воздушные тревоги. Но круглосуточно продолжаются работы. Всего работают более 300 человек: это работники ГСЧС, Национальной полиции, наши коммунальные предприятия, которые помогают расчищать эти завалы.

Работает штаб по этому объекту, возможно сдавать ДНК, что и делают родственники пока без вести пропавших людей», — отметил мэр Харькова.

По информации Терехова, количество пострадавших от обстрела 27 мая в Харькове увеличилось до 17 человек. Одна женщина погибла.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. Враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. 27 мая в ГСЧС сообщили, что обнаружили тела уже 17 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Утром 28 мая полиция проинформировала, что 16 из 17 тел погибших уже идентифицировали.