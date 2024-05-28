Могут распространить наступление на Харьковщине — Мусиенко о войсках у границы

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире нацмарафона рассказал про вероятные российские «план «А» и «план «Б» относительно использования войск, которые собираются в районе Грайворона у границы Харьковской и Сумской областей.

О накоплении еще одной группировки войск РФ у границы ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, информацию подтверждал также Институт изучения войны.

«Группировка планируется где-то до 50 тысяч, она не сильно отличается от того, что существовало раньше. То есть она несколько укреплена – понятно, почему. Они доукомплектовывали потери — вместо подразделений, которые сейчас ведут боевые действия на двух направлениях в Харьковской области. Я могу сказать, что свозили (войска — Ред.) изо всей России, откуда только могли. Конечно преимущество — из Ленинградского военного округа, потому что соответствующая группировка войск («Север») закреплена за этим округом. Сейчас они фактически — основное направление, где формируется эта группировка – это Грайворон. С прицелом, скажем так, все же больше на Сумщину, они все же находятся напротив Великой Писаревки. Но там такая ситуация, что в принципе можно двигаться и на Золочев, хотя я считаю это менее вероятным, поскольку условия ландшафтные и позиции наши, они там довольно серьезно укреплены, и вряд ли у врага будет такая возможность зайти так, как они заходили на Волчанск. Или двигаться уже через Сумщину, дальше в Харьковскую область – уже на Богодухов. Я думаю, что характер действий врага может быть таким. Они могут попытаться распространить наступление на Казачью Лопань и западнее распространить через Сумщину на Богодухов», — высказал мнение Мусиенко.

При попытке проведения подобных действий оперативно-стратегической целью врага будет где-то «продавить» украинскую линию обороны и продвинуться в сторону Харькова.

«Если бы они решили все же и имели силы двигаться, мы можем посмотреть на карту и увидим, что это движение к полуокружению Харькова. Этот оперативно-стратегический характер действий противника мог бы быть. Будет ли он именно таким, сказать сейчас сложно, потому что риски сохраняются и для Сумщины. Потому что враг также может атаковать и Сумщину. В таких условиях можно уже будет констатировать, что у российских войск уже план «Б». То есть план «А» у них – полуокружить или попытаться распространить фронт на Харьковщине и продвинуться. А план «Б» – он уже не столько о том, чтобы продвинуться вглубь. План «Б» – он уже о том, чтобы расширить максимально линию фронта для нас настолько, насколько возможно», — пояснил Мусиенко.

Цель того, что он назвал «планом «Б» — растягивание украинских резервов, чтобы в случае ошибок россиян на фронте, Силы обороны не могли этим воспользоваться и перейти в контрнаступление.

Сейчас, по данным Мусиенко, Силы обороны проводят контратаки на Харьковщине — и в Волчанске, и в районе Липцев.

«В Липцах улучшили тактическое положение. Все равно есть попытки отбрасывать и контратаковать, когда появляется возможность. Враг же стремится сделать так, чтобы в принципе у нас шел обмен ударами, но глобально мы не смогли вытеснить их ни за пределы границы, ни выдавить на других рубежах», — сказал руководитель центра военно-правовых исследований.