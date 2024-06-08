Погибший и трое пострадавших — ХОВА и ГУНП о сутках на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов и подорвавшемся на боеприпасе в регионе.
За сутки на Харьковщине — один погибший, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мужчина подорвался в Богодуховском районе.
«С. Ивано-Шийчино. Частное домовладение. В результате взрыва боеприпаса погиб мужчина», — написал Синегубов утром 8 июня.
По его данным, также на Харьковщине ранены три человека: две женщины пострадали от удара БПЛА по машине в Казачьей Лопани; мужчина пострадал от обстрела Купянска.
В результате обстрела Русских Тишков поврежден газопровод.
«На данный момент газоснабжение в с. Русские Тишки, с. Черкасские Тишки и с. Циркуны возобновлено», — отметил Синегубов.
Также он сообщил о «прилете» БПЛА по автомобилю в селе Шевченково Купянского района. По данным начальника ГУНП в Харьковской области, под обстрелами за сутки были: Молодовая (по селу нанесли удар КАБами); Новая Казачья (поврежден частный дом); Митрофановка (удар из РСЗО пришелся по частным домам); Подолы (повреждены дома); Сеньково (горела хозпостройка). Уже утром 8 июня армия РФ обстреляла частный сектор в Купянске. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, новости Харькова, обстрелы, погибший, поранені, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов и подорвавшемся на боеприпасе в регионе".