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Погибший и трое пострадавших — ХОВА и ГУНП о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:44   08.06.2024
Оксана Горун
Погибший и трое пострадавших — ХОВА и ГУНП о сутках на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов и подорвавшемся на боеприпасе в регионе.

За сутки на Харьковщине — один погибший, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мужчина подорвался в Богодуховском районе.

«С. Ивано-Шийчино. Частное домовладение. В результате взрыва боеприпаса погиб мужчина», — написал Синегубов утром 8 июня.

По его данным, также на Харьковщине ранены три человека: две женщины пострадали от удара БПЛА по машине в Казачьей Лопани; мужчина пострадал от обстрела Купянска.

В результате обстрела Русских Тишков поврежден газопровод.

«На данный момент газоснабжение в с. Русские Тишки, с. Черкасские Тишки и с. Циркуны возобновлено», — отметил Синегубов.

Также он сообщил о «прилете» БПЛА по автомобилю в селе Шевченково Купянского района. По данным начальника ГУНП в Харьковской области, под обстрелами за сутки были: Молодовая (по селу нанесли удар КАБами); Новая Казачья (поврежден частный дом); Митрофановка (удар из РСЗО пришелся по частным домам); Подолы (повреждены дома); Сеньково (горела хозпостройка). Уже утром 8 июня армия РФ обстреляла частный сектор в Купянске.  В этих случаях обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов и подорвавшемся на боеприпасе в регионе".