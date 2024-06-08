Загиблий і троє постраждалих – ХОВА та ГУНП про добу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів і чоловіка, який підірвався на боєприпасі в регіоні.
За добу на Харківщині один загиблий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Чоловік підірвався в Богодухівському районі.
“С. Івано-Шийчине. Приватне домоволодіння. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік”, – написав Синєгубов вранці 8 червня.
За його даними, також на Харківщині поранені три людини: дві жінки постраждали від удару БПЛА по машині в Козачій Лопані; чоловік постраждав від обстрілу Куп’янська.
Внаслідок обстрілу Руських Тишків пошкоджений газопровід.
“Пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання в с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки та с. Циркуни відновлено”, – зазначив Синєгубов.
Також він повідомив про “приліт” БПЛА по автомобілю в селі Шевченкове Куп’янського району. За даними начальника ГУНП у Харківській області, під обстрілами за добу були: Молодова (по селу завдали удару КАБами); Нова Козача (пошкоджений приватний будинок); Митрофанівка (удар із РСЗВ припав по приватних будинках); Подоли (пошкоджені будинки); Сенькове (горіла господарча споруда). Уже вранці 8 червня армія РФ обстріляла приватний сектор у Куп’янську. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
Читайте також: ISW: Українські сили діють у Глибокому на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загиблий і троє постраждалих – ХОВА та ГУНП про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів і чоловіка, який підірвався на боєприпасі в регіоні".