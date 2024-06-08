Загиблий і троє постраждалих – ХОВА та ГУНП про добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів і чоловіка, який підірвався на боєприпасі в регіоні.

За добу на Харківщині один загиблий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Чоловік підірвався в Богодухівському районі.

“С. Івано-Шийчине. Приватне домоволодіння. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік”, – написав Синєгубов вранці 8 червня.

За його даними, також на Харківщині поранені три людини: дві жінки постраждали від удару БПЛА по машині в Козачій Лопані; чоловік постраждав від обстрілу Куп’янська.

Внаслідок обстрілу Руських Тишків пошкоджений газопровід.

“Пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання в с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки та с. Циркуни відновлено”, – зазначив Синєгубов.

Також він повідомив про “приліт” БПЛА по автомобілю в селі Шевченкове Куп’янського району. За даними начальника ГУНП у Харківській області, під обстрілами за добу були: Молодова (по селу завдали удару КАБами); Нова Козача (пошкоджений приватний будинок); Митрофанівка (удар із РСЗВ припав по приватних будинках); Подоли (пошкоджені будинки); Сенькове (горіла господарча споруда). Уже вранці 8 червня армія РФ обстріляла приватний сектор у Куп’янську. У цих випадках обійшлося без постраждалих.