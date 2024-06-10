Акция «Tesla за донат»: победителю вручены ключи от электрокара

В Харькове состоялась передача электрокара Tesla Model 3 победителю акции «Tesla за донат», которым стал киевлянин Дмитрий Шмило.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Победитель акции лично приехал из Киева, чтобы забрать выигранный автомобиль будущего. Ключи от электрокара, который отдал на благотворительность меценат и бизнесмен Денис Парамонов, лично вручала Дмитрию Шмило президент Благотворительного фонда Дениса Парамонова Ирина Литкевич.

Она подчеркнула, что благодаря акции «Tesla за донат» было собрано более 2 млн грн взносов от неравнодушных украинцев.

“Все эти средства будут направлены на современное оснащение для больниц Украины. Очень благодарны за добрые сердца украинцев! Вместе мы сможем больше! В этом году Денис Парамонов принял решение направить средства преимущественно на детские больницы. Мы уже помогли более 350 медучреждениям и не прекратим это делать”, – отметила Ирина Литкевич.

В свою очередь Денис Парамонов подчеркнул, что достигнута основная цель акции “Tesla за донат” – в очередной раз обратить внимание на необходимость помощи больницам, ведь перед государством стоят очень важные вызовы, поэтому благотворительные фонды и меценаты должны поддерживать и помогать как никогда.

“И меня в очередной раз приятно поразило то, что очень много украинцев принимали участие в акции не ради выигрыша электрокара, а просто, чтобы приобщиться к хорошему делу. Мы регистрировали множество случаев, когда люди во время доната делали примечание, чтобы их не записывали к участникам розыгрыша. Это было от чистого сердца и исключительно для помощи учреждениям здравоохранения. Было очень приятно видеть среди участников розыгрыша медработников, врачей, руководителей больниц, с которыми фонд давно работает. Таким образом, они поддерживали себя и своих коллег, понимая цель, доверяя репутации нашего Благотворительного фонда”, – отметил Денис Парамонов.

А вот победитель акции Дмитрий Шмило рассказал, что даже не мечтал стать владельцем замечательного электрокара Tesla Model 3. Мол, прежде всего донатил в поддержку больниц, ведь это очень нужно в нынешние непростые времена.

Напомним, благодаря разнообразным программам и акциям Благотворительного фонда Дениса Парамонова удалось помочь уже более 350 больницам из 20 областей Украины. Причем разнообразное оборудование и расходные материалы доставляют не только в медучреждения крупных городов, но и в небольших населенных пунктах и ​​селах.

Также меценат вместе с SMK Group дополнительно выделяют 5 млн грн на приобретение оборудования для Института сердца – флагмана трансплантологии в Украине.

В прошлом году Благотворительный фонд Дениса Парамонова проводил акцию «Задонатил на больницы — ездишь на Бентли», в рамках которой удалось собрать более 2,7 млн. грн. Тогда на благотворительность свой автомобиль премиум-класса отдал меценат Денис Парамонов. По его решению, все собранные от акции средства были направлены на приобретение оборудования для десяти больниц. Например, Николаевская областная стоматполиклиника получила диагностический микроскоп стоимостью почти 500 тыс. грн. Этого оборудования очень не хватало медучреждению. В свою очередь многофункциональный операционный стол подарен перинатальному центру в Сумах. А Южноукраинской городской больнице был подарен прибор для скрининга слуха новорожденных.