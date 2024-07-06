Враг ударил по Одноробовке на Харьковщине: мужчина погиб, его жена в больнице

47-летний мужчина погиб, а его жену госпитализировали с ранениями из-за артобстрела села Одноробовка Золочевской громады Харьковской области.

Захватчики били по населенному пункту около 11:15. В результате ударов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«По меньшей мере семь «прилетов». Одно из попаданий пришлось по частной усадьбе — 47-летний хозяин был на огороде и погиб на месте. Его 48-летнюю жену спасло лишь то, что она в момент обстрела была в сарае. Женщина с ранением спины сейчас в больнице», — рассказал подробности главный следователь Харьковщины Сергей Болвинов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).