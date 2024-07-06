Ворог ударив по Одноробівці на Харківщині: чоловік загинув, дружина в лікарні
47-річний чоловік загинув, а його дружину ушпиталили з пораненнями через артобстріл села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.
Загарбники гатили по населеному пункту близько 11:15. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Щонайменше сім “прильотів”. Одне з влучань прийшлося по приватній садибі – 47-річний господар був на городі та загинув на місці. Його 48-річну дружину врятувало лише те, що вона в момент обстрілу була в сараї. Жінка з пораненням спини зараз в лікарні”, – розповів подробиці головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 16:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний чоловік загинув, а його дружину ушпиталили з пораненнями через артобстріл села Одноробівка Золочівської громади Харківської області".