Ворог ударив по Одноробівці на Харківщині: чоловік загинув, дружина в лікарні

47-річний чоловік загинув, а його дружину ушпиталили з пораненнями через артобстріл села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.

Загарбники гатили по населеному пункту близько 11:15. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Щонайменше сім “прильотів”. Одне з влучань прийшлося по приватній садибі – 47-річний господар був на городі та загинув на місці. Його 48-річну дружину врятувало лише те, що вона в момент обстрілу була в сараї. Жінка з пораненням спини зараз в лікарні”, – розповів подробиці головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).