Без постраждалих і з двома десятками КАБів: інформація Синєгубова і Тимошка

19 керованих авіабомб скинула авіація РФ на Харківщину за добу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу КАБ близько 4-ї ранку 6 липня у селі Курилівка Куп’янського району горіли господарча споруда, гараж та два авто. Пошкоджені шість приватних домоволодінь поряд.

5 липня, за даними ХОВА та облуправління Нацполіції:

▪️У селищі Ківшарівка близько 15:00 внаслідок авіаобстрілу УМПБ-Д30 пошкоджена адмінбудівля цивільного підприємства.

▪️О 13:00 у Сеньківському лісництві в Куп’янському районі горіла хвойна підстилка на площі 1,5 гектара.

▪️У селищі Білий Колодязь Чугуївського району о 06:20 внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.

▪️У селищі Слатине Харківського району близько 11:00 у результаті обстрілу пошкоджені будівлі приватного підприємства. Сталося загоряння даху складського приміщення та автомобільних шин.