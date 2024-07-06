Без постраждалих і з двома десятками КАБів: інформація Синєгубова і Тимошка
19 керованих авіабомб скинула авіація РФ на Харківщину за добу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу КАБ близько 4-ї ранку 6 липня у селі Курилівка Куп’янського району горіли господарча споруда, гараж та два авто. Пошкоджені шість приватних домоволодінь поряд.
5 липня, за даними ХОВА та облуправління Нацполіції:
▪️У селищі Ківшарівка близько 15:00 внаслідок авіаобстрілу УМПБ-Д30 пошкоджена адмінбудівля цивільного підприємства.
▪️О 13:00 у Сеньківському лісництві в Куп’янському районі горіла хвойна підстилка на площі 1,5 гектара.
▪️У селищі Білий Колодязь Чугуївського району о 06:20 внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.
▪️У селищі Слатине Харківського району близько 11:00 у результаті обстрілу пошкоджені будівлі приватного підприємства. Сталося загоряння даху складського приміщення та автомобільних шин.
Читайте також: Тринадцять атак ворога відбили напередодні на Харківщині: де йшли бої
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, сінєгубов, тимошко, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без постраждалих і з двома десятками КАБів: інформація Синєгубова і Тимошка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 09:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 керованих авіабомб скинула авіація РФ на Харківщину за добу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".