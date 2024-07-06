Без пострадавших и с двумя десятками КАБов: информация Синегубова и Тимошко

19 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на Харьковщину за сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела КАБ около 4-х утра 6 июля в селе Куриловка Купянского района горели хозяйственная постройка, гараж и два авто. Повреждены шесть частных домовладений рядом.

5 июля, по данным ХОВА и облуправления Нацполиции:

▪️В поселке Ковшаровка около 15:00 в результате авиаобстрела УМПБ-Д30 повреждено админздание гражданского предприятия.

▪️В 13:00 в Сеньковском лесничестве в Купянском районе горела хвойная подстилка на площади 1,5 гектара.

▪️В поселке Белый Колодезь Чугуевского района в 06:20 в результате артобстрела повреждены частные домовладения.

▪️В поселке Слатино Харьковского района около 11:00 в результате обстрела повреждены здания частного предприятия. Произошло возгорание крыши складского помещения и автомобильных шин.