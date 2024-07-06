Без пострадавших и с двумя десятками КАБов: информация Синегубова и Тимошко
19 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на Харьковщину за сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела КАБ около 4-х утра 6 июля в селе Куриловка Купянского района горели хозяйственная постройка, гараж и два авто. Повреждены шесть частных домовладений рядом.
5 июля, по данным ХОВА и облуправления Нацполиции:
▪️В поселке Ковшаровка около 15:00 в результате авиаобстрела УМПБ-Д30 повреждено админздание гражданского предприятия.
▪️В 13:00 в Сеньковском лесничестве в Купянском районе горела хвойная подстилка на площади 1,5 гектара.
▪️В поселке Белый Колодезь Чугуевского района в 06:20 в результате артобстрела повреждены частные домовладения.
▪️В поселке Слатино Харьковского района около 11:00 в результате обстрела повреждены здания частного предприятия. Произошло возгорание крыши складского помещения и автомобильных шин.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, синегубов, тимошко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 09:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на Харьковщину за сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".