Объявлен тендер на 2 млрд грн на содержание дорог и мостов Харьковщины: детали

Более 2 миллиардов гривен планируют потратить в Харьковской области на эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения и искусственных сооружений на них.

Соответствующий тендер объявила 9 июля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, сообщается на портале публичных закупок Prozorro.

В перечне указаны участки следующих дорог:

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский;

— Н-26 Чугуев — Меловое (через г. Старобельск);

— М-18 Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП «Пески»;

— Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП «Чугуновка»;

— Т-21-08 Волчанск — КПП «Плетеневка»;

— Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка;

— Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук;

— Т-21-14 Приколотное — Великий Бурлук — Двуречная;

— Т-21-15 Гусаровка — Грушеваха;

— Т-21-21 Лозовая — Близнюки — Барвенково — Великая Камышеваха;

— Т-21-22 Изюм — Барвенково.

Как указано в информации о предмете закупки, следующие услуги должны предоставляться в течение трех лет — до 31 июля 2027-го.

Аукцион назначен на 23 июля.