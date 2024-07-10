Live
  • Ср 10.07.2024
  • Харьков  +34°С
  • USD 40.77
  • EUR 44.08

Объявлен тендер на 2 млрд грн на содержание дорог и мостов Харьковщины: детали

Общество 18:02   10.07.2024
Елена Нагорная
Объявлен тендер на 2 млрд грн на содержание дорог и мостов Харьковщины: детали Фото: СВиРИ в Харьковской области

Более 2 миллиардов гривен планируют потратить в Харьковской области на эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения и искусственных сооружений на них.

Соответствующий тендер объявила 9 июля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, сообщается на портале публичных закупок Prozorro.

В перечне указаны участки следующих дорог:

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский;
— Н-26 Чугуев — Меловое (через г. Старобельск);
— М-18 Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП «Пески»;
— Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП «Чугуновка»;
— Т-21-08 Волчанск — КПП «Плетеневка»;
— Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка;
— Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук;
— Т-21-14 Приколотное — Великий Бурлук — Двуречная;
— Т-21-15 Гусаровка — Грушеваха;
— Т-21-21 Лозовая — Близнюки — Барвенково — Великая Камышеваха;
— Т-21-22 Изюм — Барвенково.

Как указано в информации о предмете закупки, следующие услуги должны предоставляться в течение трех лет — до 31 июля 2027-го.

Аукцион назначен на 23 июля.

Читайте также: На Харьковщине ремонтируют прифронтовые дороги, Кабмин выделил полмиллиарда

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Гроза, шквалы и град скоро будут на Харьковщине — штормовое предупреждение
Гроза, шквалы и град скоро будут на Харьковщине — штормовое предупреждение
10.07.2024, 17:07
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
09.07.2024, 11:41
ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP
ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP
09.07.2024, 08:46
Подвешивали на кране полицейских: в Харькове будут судить одного из оккупантов
Подвешивали на кране полицейских: в Харькове будут судить одного из оккупантов
10.07.2024, 15:24
Зеленский в США заявил: Путин хотел захватить Харьков, пока медлил Конгресс
Зеленский в США заявил: Путин хотел захватить Харьков, пока медлил Конгресс
10.07.2024, 07:33
Блинкен: F-16 летят из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас – VA (видео)
Блинкен: F-16 летят из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас – VA (видео)
10.07.2024, 18:32

Новости по теме:

10:47
TruCAM станет больше: где вас снимают на Харьковщине и в Украине
09:16
На Харьковщине ремонтируют прифронтовые дороги, Кабмин выделил полмиллиарда
21:31
Полмиллиарда гривен хотят потратить в Харькове на уборку и содержание дорог
18:18
Транспортные ограничения ввели на дорогах Харьковщины из-за жары
10:43
На Харьковщине с 1 июля ограничат движение грузового транспорта

Вы читали новость: «Объявлен тендер на 2 млрд грн на содержание дорог и мостов Харьковщины: детали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 2 миллиардов гривен планируют потратить в Харьковской области на эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения и искусственных сооружений на них".