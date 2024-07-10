Объявлен тендер на 2 млрд грн на содержание дорог и мостов Харьковщины: детали
Более 2 миллиардов гривен планируют потратить в Харьковской области на эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения и искусственных сооружений на них.
Соответствующий тендер объявила 9 июля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, сообщается на портале публичных закупок Prozorro.
В перечне указаны участки следующих дорог:
— М-03 Киев — Харьков — Довжанский;
— Н-26 Чугуев — Меловое (через г. Старобельск);
— М-18 Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП «Пески»;
— Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП «Чугуновка»;
— Т-21-08 Волчанск — КПП «Плетеневка»;
— Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка;
— Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук;
— Т-21-14 Приколотное — Великий Бурлук — Двуречная;
— Т-21-15 Гусаровка — Грушеваха;
— Т-21-21 Лозовая — Близнюки — Барвенково — Великая Камышеваха;
— Т-21-22 Изюм — Барвенково.
Как указано в информации о предмете закупки, следующие услуги должны предоставляться в течение трех лет — до 31 июля 2027-го.
Аукцион назначен на 23 июля.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: дороги, содержание, тендер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 2 миллиардов гривен планируют потратить в Харьковской области на эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения и искусственных сооружений на них".