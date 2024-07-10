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Оголошено тендер на 2 млрд грн на утримання доріг і мостів Харківщини: деталі

Економіка 18:02   10.07.2024
Олена Нагорна
Оголошено тендер на 2 млрд грн на утримання доріг і мостів Харківщини: деталі Фото: СВіРІ в Харківській області

Понад 2 мільярди гривень планують витратити у Харківській області на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них.

Відповідний тендер оголосила 9 липня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, повідомляється на порталі публічних закупівель “Prozorro”.

У переліку вказані ділянки таких доріг:

– М-03 Київ – Харків – Довжанський;
– Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);
– М-18 Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”;
– Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП “Чугунівка”;
– Т-21-08 Вовчанськ – КПП “Плетенівка”;
– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка;
– Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук;
–  Т-21-14 Приколотне – Великий Бурлук – Дворічна;
– Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха;
– Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха;
– Т-21-22 Ізюм – Барвінкове.

Як зазначено в інформації про предмет закупівлі, наступні послуги мають надаватися протягом трьох років – до 31 липня 2027 року.

Аукціон призначено на 23 липня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 2 мільярди гривень планують витратити у Харківській області на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них".