Оголошено тендер на 2 млрд грн на утримання доріг і мостів Харківщини: деталі

Понад 2 мільярди гривень планують витратити у Харківській області на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них.

Відповідний тендер оголосила 9 липня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, повідомляється на порталі публічних закупівель “Prozorro”.

У переліку вказані ділянки таких доріг:

– М-03 Київ – Харків – Довжанський;

– Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);

– М-18 Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”;

– Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП “Чугунівка”;

– Т-21-08 Вовчанськ – КПП “Плетенівка”;

– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка;

– Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук;

– Т-21-14 Приколотне – Великий Бурлук – Дворічна;

– Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха;

– Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха;

– Т-21-22 Ізюм – Барвінкове.

Як зазначено в інформації про предмет закупівлі, наступні послуги мають надаватися протягом трьох років – до 31 липня 2027 року.

Аукціон призначено на 23 липня.