Оголошено тендер на 2 млрд грн на утримання доріг і мостів Харківщини: деталі
Понад 2 мільярди гривень планують витратити у Харківській області на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них.
Відповідний тендер оголосила 9 липня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, повідомляється на порталі публічних закупівель “Prozorro”.
У переліку вказані ділянки таких доріг:
– М-03 Київ – Харків – Довжанський;
– Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);
– М-18 Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”;
– Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП “Чугунівка”;
– Т-21-08 Вовчанськ – КПП “Плетенівка”;
– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка;
– Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук;
– Т-21-14 Приколотне – Великий Бурлук – Дворічна;
– Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха;
– Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха;
– Т-21-22 Ізюм – Барвінкове.
Як зазначено в інформації про предмет закупівлі, наступні послуги мають надаватися протягом трьох років – до 31 липня 2027 року.
Аукціон призначено на 23 липня.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: дороги, содержание, тендер, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 18:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 2 мільярди гривень планують витратити у Харківській області на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них".