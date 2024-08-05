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За новую партию «Карточек харьковчанина» заплатят больше, чем за предыдущую

Общество 20:11   05.08.2024
Елена Нагорная
За новую партию «Карточек харьковчанина» заплатят больше, чем за предыдущую Фото: x-card.city.kharkov.ua

Еще 20 тысяч «Карточек харьковчанина» планируют выпустить до конца года.

Договор на производство пластиковых карточек и информационных брошюр к ним на общую сумму почти 550 тысяч гривен заключили КП «Харьковпасс» и ГП «Полиграфический комбинат Заря», сообщается на портале Prozorro.

Согласно тендерной документации, будут печатать карточки разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.

«Стоимость одной карточки и информационной брошюры составляет 27,48 гривны. Получается, с начала 2024 года стоимость одного комплекта выросла фактически на 50%. Ведь в январе коммунальщики заказали ГП «Полиграфический комбинат Заря» печать 20 тысяч карточек по 16,98 гривны за единицу», — комментируют в ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

На сайте проекта есть информация, что за все время было роздано 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 20 тысяч «Карточек харьковчанина» планируют выпустить до конца года.".