За новую партию «Карточек харьковчанина» заплатят больше, чем за предыдущую
Еще 20 тысяч «Карточек харьковчанина» планируют выпустить до конца года.
Договор на производство пластиковых карточек и информационных брошюр к ним на общую сумму почти 550 тысяч гривен заключили КП «Харьковпасс» и ГП «Полиграфический комбинат Заря», сообщается на портале Prozorro.
Согласно тендерной документации, будут печатать карточки разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.
«Стоимость одной карточки и информационной брошюры составляет 27,48 гривны. Получается, с начала 2024 года стоимость одного комплекта выросла фактически на 50%. Ведь в январе коммунальщики заказали ГП «Полиграфический комбинат Заря» печать 20 тысяч карточек по 16,98 гривны за единицу», — комментируют в ОО «Харьковский антикоррупционный центр».
На сайте проекта есть информация, что за все время было роздано 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: карточка харьковчанина, Харьков, харьковский антикоррупционный центр;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 20 тысяч «Карточек харьковчанина» планируют выпустить до конца года.".