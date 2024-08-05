За новую партию «Карточек харьковчанина» заплатят больше, чем за предыдущую

Еще 20 тысяч «Карточек харьковчанина» планируют выпустить до конца года.

Договор на производство пластиковых карточек и информационных брошюр к ним на общую сумму почти 550 тысяч гривен заключили КП «Харьковпасс» и ГП «Полиграфический комбинат Заря», сообщается на портале Prozorro.

Согласно тендерной документации, будут печатать карточки разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.

«Стоимость одной карточки и информационной брошюры составляет 27,48 гривны. Получается, с начала 2024 года стоимость одного комплекта выросла фактически на 50%. Ведь в январе коммунальщики заказали ГП «Полиграфический комбинат Заря» печать 20 тысяч карточек по 16,98 гривны за единицу», — комментируют в ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

На сайте проекта есть информация, что за все время было роздано 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров.