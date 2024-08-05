За нову партію “Карток харків’янина” заплатять більше, ніж за попередню – ХАЦ
Ще 20 тисяч “Карток харків’янина” планують випустити до кінця року.
Договір на виробництво пластикових карток та інформаційних брошур до них на загальну суму майже 550 тисяч гривень уклали КП “Харківпасс” та ДП “Поліграфічний комбінат Зоря”, повідомляється на порталі Prozorro.
Згідно з тендерною документацією, друкуватимуть картки різних видів: загальні, комунальні, пільгові, волонтерські, студентські, учнівські та співробітника ДСНС.
“Вартість однієї картки та інформаційної брошури становить 27,48 гривні. Виходить, з початку 2024 року вартість одного комплекту зросла фактично на 50%. Адже у січні комунальники замовили ДП “Поліграфічний комбінат Зоря” друк 20 тисяч карток по 16,98 гривні за одиницю”, – коментують у ГО “Харківський антикорупційний центр”.
На сайті проєкту є інформація, що за весь час було роздано 460 тисяч “Карток харків’янина”. Їхні власники мають можливість отримувати знижки на товари та послуги від більш ніж сотні партнерів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: карточка харьковчанина, Харків, харьковский антикоррупционный центр;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 20 тисяч “Карток харків’янина” планують випустити до кінця року.".