Иностранные студенты и фабрики в Харьков после войны не вернутся – Сапронов

Предприниматель и волонтер Юрий Сапронов в интервью NV спрогнозировал, как изменится Харьков после войны.

С Юрием Сапроновым тяжело договориться, но легко говорить. Журналист NV встретился с Сапроновым возле Каразинского университета, и говорить им пришлось большей частью не о мире, а о войне. Совсем недавно она персонально постучалась в окошко и к самому Сапронову. Да так постучалась, что не оставила в его доме камня на камне и практически ни одного целого стекла.

Многие в Харькове считают, что этот российский авиаудар был произведен не вслепую, а персонально предназначался Сапронову. Российским агрессорам есть за что ненавидеть 61-летнего волонтера. А у того тысяча причин отвечать им взаимностью.

«У каждого из нас за спиной мама, папа, дедушка, корова, свинья, гараж, машина, это наша территория. Только поэтому мы их остановили. — отвечает Сапронов на вопрос, который еще не задан. — Мы воюем, я считаю, за сохранение нации. Это базово». В таком случае вот вам первый вопрос:

— Каким Харьков будет после?

— К сожалению, у меня нехорошие мысли, но я готов аргументировать. Харьков до войны — это почти 6,5% валового регионального продукта внутри ВВП страны. То есть выше нас по ВВП были только Днепр и Киев. Харьков, конечно, он торгово-купеческий город, и знаменитый наш рынок Барабашова тоже давал хорошую добавленную стоимость и вклад в ВВП. Плюс без иностранного капитала не обойтись, были мощные компании, есть и сейчас. Плюс среднее машиностроение, энергетическое машиностроение у нас сильное было. Наша сильная сторона — студенчество. Более 300 тыс. студентов из 1,5 млн населения. 300 тысяч! Это и молодая кровь, и это большие деньги вузов. Много студентов, это были контрактники, очень много было иностранных студентов.

Теперь берем чистый лист бумаги, условно делим его на четыре части и пишем: где риски, где преимущества, которые остались и останутся. Студентов иностранных не будет, потому что соседа мы не отодвинем, и даже если завтра будет наша победа, или условно остановка огня на каких-то условиях, потому что победы не будет ни у нас, ни у них, так вот, студентов иностранных не будет. Вузам будет трудно выживать. Их правда так много и не надо. Надо их грамотно объединять. Второе. Рынка Барабашова не будет, потому что рынок Барабашова насыщала Москва, Белгородская, Курская область. Россия потребляла, наверное, 70−80% этого рынка, поэтому этого рынка не будет. Дальше. Прямые иностранные инвестиции. Надо быть идиотом, чтобы прийти и поставить здесь производство, новый завод. Более того, я знаю несколько десятков примеров малого и среднего бизнеса, ну, скажем так, люди, которые зарабатывали $1 млн и больше. Два десятка производств, грубо говоря, с болтами сняты со станин с фундаментов и перенесены все куда-то выше Днепра, Киева, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областей. Вернутся они оттуда? Маловероятно. Но, у нас есть 1,5 млн жителей (население Харькова до войны). Это большое внутреннее потребление. Куча малого бизнеса. Кафешечки, мастерские, фопы.

— Такое мелкобуржуазное устройство.

— Очень хорошо. Потому что все цивилизованные страны в своей экономике имеют порядка 50% такого малого бизнеса. А у нас, по-моему, 23% или 24%.