Фонд Фостера объявил конкурс на восстановление здания Харьковской ОГА

Конкурс на разработку проекта восстановления Харьковской ОГА, которая была частично разрушена в результате ракетного удара 1 марта 2022 года, а также общественной зоны прилегающей площади Свободы объявил Фонд Нормана Фостера.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов и подчеркнул, что это особый проект для города, ведь здание ХОГА является символом свободного и несокрушимого Харькова, а его восстановление станет данью памяти каждому погибшему от того удара.

Мэр пояснил, что конкурс является частью совместной работы по разработке концепции генплана города в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН, инжиниринговой компанией Arup, харьковскими архитекторами и международными экспертами.

«Предложения конкурсантов должны включать целостный подход к реновации и реконструкции, предусматривающий яркое, процветающее будущее, одновременно укрепляя историческое значение и городскую архитектурную идентичность. Лучшие из них получат возможность перейти к этапу детализированного планирования и реализации», — рассказал Терехов.

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Напомним, 1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар ракетами по Харьковской ОВА. Здание на улице Сумской, 64 частично обрушилось, также были уничтожены несколько проезжавших мимо и стоявших рядом автомобилей, взрывной волной снесло палатку «Все для победы» на площади Свободы. По данным облпрокуратуры, от этого ракетного удара погиб 31 человек. Тела извлекали из-под завалов в течение длительного времени.