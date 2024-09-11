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Фонд Фостера объявил конкурс на восстановление здания Харьковской ОГА

Мир 17:33   11.09.2024
Елена Нагорная
Фонд Фостера объявил конкурс на восстановление здания Харьковской ОГА Фото: Василий Голосный

Конкурс на разработку проекта восстановления Харьковской ОГА, которая была частично разрушена в результате ракетного удара 1 марта 2022 года, а также общественной зоны прилегающей площади Свободы объявил Фонд Нормана Фостера.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов и подчеркнул, что это особый проект для города, ведь здание ХОГА является символом свободного и несокрушимого Харькова, а его восстановление станет данью памяти каждому погибшему от того удара.

Мэр пояснил, что конкурс является частью совместной работы по разработке концепции генплана города в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН, инжиниринговой компанией Arup, харьковскими архитекторами и международными экспертами.

«Предложения конкурсантов должны включать целостный подход к реновации и реконструкции, предусматривающий яркое, процветающее будущее, одновременно укрепляя историческое значение и городскую архитектурную идентичность. Лучшие из них получат возможность перейти к этапу детализированного планирования и реализации», — рассказал Терехов.

Больше информации — по ссылке.

Напомним, 1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар ракетами по Харьковской ОВА. Здание на улице Сумской, 64 частично обрушилось, также были уничтожены несколько проезжавших мимо и стоявших рядом автомобилей, взрывной волной снесло палатку «Все для победы» на площади Свободы. По данным облпрокуратуры, от этого ракетного удара погиб 31 человек. Тела извлекали из-под завалов в течение длительного времени.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конкурс на разработку проекта восстановления Харьковской ОГА, которая была частично разрушена в результате ракетного удара 1 марта 2022 года, а также общественной зоны прилегающей площади Свободы объявил Фонд Нормана Фостера.".