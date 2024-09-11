Фонд Фостера оголосив конкурс на відновлення будівлі Харківської ОДА – Терехов

Конкурс на розробку проєкту відновлення Харківської ОДА, яка була частково зруйнована внаслідок ракетного удару 1 березня 2022 року, а також громадської зони прилеглого майдану Свободи оголосив Фонд Нормана Фостера.

Про це повідомив у Telegram мер Ігор Терехов і підкреслив, що це особливий проєкт для міста, адже будівля ХОДА є символом вільного та незламного Харкова, а її відновлення стане даниною пам’яті кожному, хто загинув від того удару.

Мер пояснив, що конкурс є частиною спільної роботи щодо розробки концепції генплану міста у співпраці з Європейською економічною комісією ООН, інжиніринговою компанією Arup, харківськими архітекторами та міжнародними експертами.

«Пропозиції конкурсантів мають включати цілісний підхід щодо реновації та реконструкції, що передбачає яскраве, процвітаюче майбутнє, одночасно зміцнюючи історичне значення та міську архітектурну ідентичність. Найкращі з них отримають можливість перейти до етапу деталізованого планування та реалізації», — розповів Терехов.

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Нагадаємо, 1 березня 2022 року армія РФ завдала удару ракетами по Харківській ОВА. Будівля на вулиці Сумській, 64 частково обрушилася, також були знищені кілька автомобілів, що проїжджали повз і стояли поряд, вибуховою хвилею знесло намет «Все для перемоги» на майдані Свободи. За даними облпрокуратури, від цього ракетного удару загинула 31 людина. Тіла вилучали з-під завалів упродовж тривалого часу.