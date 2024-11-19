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Для безопасности. Чат-бот для детей «Турботик» разработали ХОВА и UNICEF

Общество 21:00   19.11.2024
Оксана Якушко
Для безопасности. Чат-бот для детей «Турботик» разработали ХОВА и UNICEF Изображение: ХОВА

Чат-бот «Турботик» обеспечит детям в альтернативных формах семейного воспитания Харьковской области безопасный и круглосуточный способ сообщить об опасности или кризисной ситуации, сообщила ХОВА.

Целевая аудитория, для которой разработали чат-бот, – дети в альтернативных формах семейного воспитания Харьковской области в возрасте от 6 до 18 лет. В настоящее время в регионе функционирует 133 детских дома семейного типа, где воспитывают 885 детей льготной категории. Также зарегистрировано 226 патронатных семей, где есть 378 детей.

Особенности «Турботика» — круглосуточное экстренное реагирование на опасные ситуации, доступный и простой интерфейс для использования детей, которые могут читать и писать. После регистрации в главном меню пользователь может выбрать следующие разделы:

— «О турботике» – описание бота и его функционала;
— «Заботу, помоги!» — это экстренное обращение, созданное для ситуаций, когда ребенок попадает в опасность;
– «Чат с помощником Турботика». С помощью чата ребенок имеет возможность связаться с психологом;
— «Видео, комиксы и другие развлечения» – пользователь может просмотреть интересные и обучающие видео и комиксы.

Чат-бот «Турботик» создан при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В настоящее время бот реализован на платформах Telegram и Viber. Продолжается работа по его внедрению в WhatsApp.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чат-бот «Турботик» обеспечит детям безопасный и круглосуточный способ сообщить об опасности или кризисной ситуации, сообщила ХОВА.".