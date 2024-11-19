Для безпеки. Чат-бот для дітей «Турботик» розробила ХОВА із UNICEF
Чат-бот «Турботік» забезпечить дітям в альтернативних формах сімейного виховання Харківської області безпечний та цілодобовий спосіб повідомити про небезпеку чи кризову ситуацію, повідомила ХОВА.
Цільова аудиторія, для якої розробили чат-бот – діти в альтернативних формах сімейного виховання Харківської області у віці від 6 до 18 років. Наразі в регіоні функціонує 133 дитячих будинки сімейного типу, де виховують 885 дітей пільгової категорії. Також зареєстровані 226 патронатних сімей, де є 378 дітей.
Особливості «Турботика» – цілодобове екстрене реагування на небезпечні ситуації, доступний та простий інтерфейс для користування дітей, котрі можуть читати та писати. Після реєстрації в головному меню користувач може обрати наступні розділи:
– «Про Турботика» – опис бота і його функціоналу;
– «Турботику, допоможи!» – це екстрене звернення, створене для ситуацій, коли дитина потрапляє в небезпеку;
– «Чат з помічником Турботика». З допомогою чату дитина має змогу зв’язатися з психологом;
– «Відео, комікси та інші розваги» – користувач може переглянути цікаві та повчальні відео та комікси.
Чат-бот «Турботик» створений за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Наразі бот реалізований на платформах Telegram та Viber. Триває робота з його впровадження у WhatsApp.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, хова, чат-бот;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 21:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чат-бот «Турботік» забезпечить дітям безпечний та цілодобовий спосіб повідомити про небезпеку чи кризову ситуацію, повідомила ХОВА.".