Двом багатодітним родинам переселенців дали житло на Харківщині

Заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська з головою Координаційного центру з розвитку сімейного виховання й догляду дітей Іриною Туляковою під час робочого візиту зустрілися з двома родинами-засновниками дитячих будинків сімейного типу, яким передали ключі від нових осель у Харківському районі.

Сім’я Ольги й Олександра Чечер – внутрішньо переміщена з Куп’янського району, виховують 9 дітей. Сім’я Ірини та Сергія Склярових – з Вовчанська, мають на вихованні 8 дітей. Обидві родини втратили власне житло через збройну агресію рф, але залишилися жити у Харківській області.

«Розбудова соціальної сфери Харківщини і, зокрема, розвиток сімейних форм виховання – є одним із найважливіших напрямків нашої роботи. Докладаємо максимум зусиль для того, щоб якомога більше дітей, позбавлених батьківського піклування, зростали у гармонійних та комфортних умовах і мали можливість повноцінно розвиватися. Цей напрямок роботи перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова», – сказала Віта Ковальська.

Нові будинки для функціонування ДБСТ у місті Люботин та селищі Високий придбали за кошти субвенції з державного бюджету, додала заступниця начальника Харківської ОВА.

«Я вражена стійкістю, ініціативністю та працьовитістю жителів Харківської області. Попри виклики повномасштабної війни у регіоні діють численні цікаві та важливі соціальні проєкти, залучається вагома допомога міжнародних партнерів та локальних благодійних організацій, відбувається плідна комунікація з профільними міністерствами, а також взаємодія на рівні районів і громад, яка дає конкретні результати», – сказала Ірина Тулякова.