Двом багатодітним родинам переселенців дали житло на Харківщині
Заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська з головою Координаційного центру з розвитку сімейного виховання й догляду дітей Іриною Туляковою під час робочого візиту зустрілися з двома родинами-засновниками дитячих будинків сімейного типу, яким передали ключі від нових осель у Харківському районі.
Сім’я Ольги й Олександра Чечер – внутрішньо переміщена з Куп’янського району, виховують 9 дітей. Сім’я Ірини та Сергія Склярових – з Вовчанська, мають на вихованні 8 дітей. Обидві родини втратили власне житло через збройну агресію рф, але залишилися жити у Харківській області.
«Розбудова соціальної сфери Харківщини і, зокрема, розвиток сімейних форм виховання – є одним із найважливіших напрямків нашої роботи. Докладаємо максимум зусиль для того, щоб якомога більше дітей, позбавлених батьківського піклування, зростали у гармонійних та комфортних умовах і мали можливість повноцінно розвиватися. Цей напрямок роботи перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова», – сказала Віта Ковальська.
Нові будинки для функціонування ДБСТ у місті Люботин та селищі Високий придбали за кошти субвенції з державного бюджету, додала заступниця начальника Харківської ОВА.
«Я вражена стійкістю, ініціативністю та працьовитістю жителів Харківської області. Попри виклики повномасштабної війни у регіоні діють численні цікаві та важливі соціальні проєкти, залучається вагома допомога міжнародних партнерів та локальних благодійних організацій, відбувається плідна комунікація з профільними міністерствами, а також взаємодія на рівні районів і громад, яка дає конкретні результати», – сказала Ірина Тулякова.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 22:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом родинами-засновниками дитячих будинків сімейного типу передали ключі від нових осель у Харківському районі.".