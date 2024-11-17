Проєкт інклюзивної освіти запрацював на Харківщині
У Харкові презентували проєкт «Зміцнення інклюзивної освіти для дітей із особливими освітніми потребами у Харківській області».
Його реалізує БФ «Харків з тобою» за ініціативи ХОВА у співпраці з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та громадською організацією «Спільнота небайдужих «Дія».
Етапи проєкту передбачають визначення потреб дітей з особливими освітніми потребами; надання корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП; створення інклюзивного освітнього середовища для навчання кожної дитини; впровадження освітньо-просвітницького курсу для сімей, які мають дітей з ООП.
До проєкту вже долучилися 2173 дитини у 20 громадах області. Крім цього, в межах проекту на базі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди відкрито лабораторію спеціальної та інклюзивної освіти, розпочато закупівлю обладнання для 10 кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів.
«У Харківській області активно розвиваються соціальні та освітні послуги для дітей з особливими потребами, в тому числі, завдяки підтримці міжнародних партнерів, таких як ЮНІСЕФ. Відкриваються навчальні класи в лікарнях, створюються інклюзивні освітні середовища, проводяться курси для родин. Це надзвичайно важлива робота. Дякую ХОВА ї та всім, хто, незважаючи на складні обставини, продовжує працювати для дітей та молоді», – зазначила Ірина Тулякова.
Заступник начальника ХОВА Віта Ковальська й Ірина Тулякова спільно з представниками ЮНІСЕФ ознайомилися з роботою Харківської обласної дитячої бібліотеки для дітей та юнацтва, де якої за ініціативи ХОВА та підтримці Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» створили молодіжний простір ESTEAM-лабораторія «Ko_Laba». Це сучасна локація, обладнана новітньою технікою для роботи та творчості. Крім цього, на базі бібліотеки діє студія звукозапису, де креативна молодь може створювати подкасти, музичні треки та інший контент. Все обладнання є безкоштовним для відвідувачів бібліотеки.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 15:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові презентували проєкт «Зміцнення інклюзивної освіти для дітей із особливими освітніми потребами у Харківській області».".