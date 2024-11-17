Проект инклюзивного образования заработал в Харьковской области
В Харькове презентовали проект «Укрепление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями в Харьковской области».
Его реализует БФ «Харьков с тобой» по инициативе ХОВА в сотрудничестве с ХНПУ им. Г.С. Сковороды и общественной организацией «Сообщество неравнодушных «Дія».
Этапы проекта предполагают определение потребностей детей с особыми образовательными потребностями; предоставление коррекционно-развитых услуг детям; создание инклюзивной образовательной среды для обучения каждого ребенка; внедрение образовательно-просветительского курса для семей, имеющих детей с ООП.
К проекту уже присоединились 2173 ребенка в 20 громадах области. Кроме того, в рамках проекта на базе ХНПУ им. Г.С. Сковороды открыта лаборатория специального и инклюзивного образования, начата закупка оборудования для 10 кабинетов инклюзивно-ресурсных центров.
«В Харьковской области активно развиваются социальные и образовательные услуги для детей с особыми потребностями, в том числе благодаря поддержке международных партнеров, таких как ЮНИСЕФ. Открываются обучающие классы в больницах, создаются инклюзивные образовательные среды, проводятся курсы для семей. Это очень важная работа. Спасибо ХОВА и всем, кто, несмотря на сложные обстоятельства, продолжает работать для детей и молодежи», – отметила Ирина Тулякова.
Заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская и Ирина Тулякова совместно с представителями ЮНИСЕФ ознакомились с работой Харьковской областной детской библиотеки для детей и юношества, где по инициативе ХОВА и поддержке Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» создали молодежное пространство ESTEAM-лаборатория Ko_Laba. Это современная локация, оборудованная новейшей техникой для работы и творчества. Кроме того, на базе библиотеки действует студия звукозаписи, где креативная молодежь может создавать подкасты, музыкальные треки и другой контент. Все оборудование бесплатно для посетителей библиотеки.
Фото: ХОВА
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: проект, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 15:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове презентовали проект «Укрепление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями в Харьковской области».".