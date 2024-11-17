Двоим многодетным семьям переселенцев дали жилье в Харьковской области

Заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская с председателем Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ириной Туляковой во время рабочего визита встретились с двумя семьями-основателями детских домов семейного типа, которым передали ключи от новых домов в Харьковском районе.

Семья Ольги и Александра Чечер – внутренне перемещенная из Купянского района, воспитывают девять детей. Семья Ирины и Сергея Скляровых – из Волчанска, имеют на воспитании 8 детей. Обе семьи потеряли собственное жилье из-за нападения РФ, но остались жить в Харьковской области.

Новые дома для функционирования ДБСТ в городе Люботин и поселке Высокий приобрели на средства субвенции из государственного бюджета, добавила заместитель начальника Харьковской ОВА.

«Я поражена стойкостью, инициативностью и трудолюбием жителей Харьковской области. Несмотря на вызовы полномасштабной войны в регионе действуют многочисленные интересные и важные социальные проекты, привлекается значительная помощь международных партнеров и локальных благотворительных организаций, происходит плодотворная коммуникация с профильными министерствами, а также взаимодействие на уровне районов и общин, которое дает конкретные результаты», – сказала Ирина Тулякова.

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