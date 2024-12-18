Процесс восстановления многоэтажки на Северной Салтовке показала мэрия (фото)

Продолжается капитальный ремонт многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, который в начале полномасштабной войны значительно пострадал в результате по меньшей мере четырех попаданий.

В доме были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, балконы, плиты перекрытия и стены, сообщают в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.

Рабочие уже капитально отремонтировали кровлю общей площадью более 600 квадратных метров. Сейчас на объекте демонтируют старые плиты перекрытия и устанавливают новые. Кроме того, меняют поврежденные окна на новые металлопластиковые.



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет



Фото: Харьковский горсовет