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Процесс восстановления многоэтажки на Северной Салтовке показала мэрия (фото)

Общество 19:27   18.12.2024
Елена Нагорная
Процесс восстановления многоэтажки на Северной Салтовке показала мэрия (фото) Фото: Харьковский горсовет

Продолжается капитальный ремонт многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, который в начале полномасштабной войны значительно пострадал в результате по меньшей мере четырех попаданий.

В доме были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, балконы, плиты перекрытия и стены, сообщают в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.

Рабочие уже капитально отремонтировали кровлю общей площадью более 600 квадратных метров. Сейчас на объекте демонтируют старые плиты перекрытия и устанавливают новые. Кроме того, меняют поврежденные окна на новые металлопластиковые.


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается капитальный ремонт многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове".