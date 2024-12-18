Процесс восстановления многоэтажки на Северной Салтовке показала мэрия (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Продолжается капитальный ремонт многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, который в начале полномасштабной войны значительно пострадал в результате по меньшей мере четырех попаданий.
В доме были выбиты окна, повреждены кровля, фасад, балконы, плиты перекрытия и стены, сообщают в департаменте благоустройства, восстановления и реконструкции городского совета.
Рабочие уже капитально отремонтировали кровлю общей площадью более 600 квадратных метров. Сейчас на объекте демонтируют старые плиты перекрытия и устанавливают новые. Кроме того, меняют поврежденные окна на новые металлопластиковые.
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается капитальный ремонт многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове".