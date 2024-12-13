«Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил планы по восстановлению пострадавших домов в следующем году.
«Очень многое сегодня делается. Для себя такую планку ставим: отстроить 100 домов к концу этого года. Мы уже сформировали план восстановления на следующий год. Действительно, средств не хватает, их не может хватить потому, что ни один город самостоятельно сегодня не сможет с такой проблемой справиться», — заявил городской голова.
По его данным, в городе пострадали девять тысяч жилых домов. А на восстановление всех поврежденных объектов Харькова нужно примерно 10 млрд евро.
«Говорить о полном восстановлении сегодня невозможно. Нам нужно будет привлекать и инвесторов, и международные финансовые организации, чтобы отстроить наш город», — отметил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дома, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил планы по восстановлению пострадавших домов в следующем году.".