«Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил планы по восстановлению пострадавших домов в следующем году.

«Очень многое сегодня делается. Для себя такую планку ставим: отстроить 100 домов к концу этого года. Мы уже сформировали план восстановления на следующий год. Действительно, средств не хватает, их не может хватить потому, что ни один город самостоятельно сегодня не сможет с такой проблемой справиться», — заявил городской голова.

По его данным, в городе пострадали девять тысяч жилых домов. А на восстановление всех поврежденных объектов Харькова нужно примерно 10 млрд евро.

«Говорить о полном восстановлении сегодня невозможно. Нам нужно будет привлекать и инвесторов, и международные финансовые организации, чтобы отстроить наш город», — отметил мэр.