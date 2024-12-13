Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

«Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м

Общество 13:05   13.12.2024
Виктория Яковенко
«Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил планы по восстановлению пострадавших домов в следующем году.

«Очень многое сегодня делается. Для себя такую планку ставим: отстроить 100 домов к концу этого года. Мы уже сформировали план восстановления на следующий год. Действительно, средств не хватает, их не может хватить потому, что ни один город самостоятельно сегодня не сможет с такой проблемой справиться», — заявил городской голова.

По его данным, в городе пострадали девять тысяч жилых домов. А на восстановление всех поврежденных объектов Харькова нужно примерно 10 млрд евро.

«Говорить о полном восстановлении сегодня невозможно. Нам нужно будет привлекать и инвесторов, и международные финансовые организации, чтобы отстроить наш город», — отметил мэр.

Читайте также: Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
12.12.2024, 13:19
«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову
«Ночь была очень тревожной» — Терехов о последствиях удара по Харькову
13.12.2024, 12:45
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
Новости Харькова — главное за 13.12: удар БПЛА по дому, взрывы в пригороде
13.12.2024, 13:10
График отключения света ужесточили: РФ атаковала Украину более 90 ракетами
График отключения света ужесточили: РФ атаковала Украину более 90 ракетами
13.12.2024, 12:05
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
12.12.2024, 19:42
«Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м
«Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м
13.12.2024, 13:05

Новости по теме:

13:19
Удар по Госпрому в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит специальный механизм
22:03
«Это слишком мало» — Терехов о домах, которые восстанавливают в Харькове
18:57
Отношения Харькова, ОВА и центра обострятся при «дележе» денег ЕС — прогноз
16:09
Сколько домов в Харькове не восстановят и что будет вместо, сообщил Терехов
14:14
Дом на улице Свободы в Харькове включили в план восстановления на 2025 год

Вы читали новость: ««Средств не хватает» — Терехов рассказал о восстановлении Харькова в 2025-м»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил планы по восстановлению пострадавших домов в следующем году.".