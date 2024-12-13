«Коштів не вистачає» – Терехов розповів про відбудову Харкова наступного року

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив плани щодо відновлення постраждалих будинків наступного року.

«Дуже багато сьогодні робиться. Для себе таку планку ставимо: відбудувати 100 будинків до кінця цього року. Ми вже сформували план відбудови на наступний рік. Дійсно, коштів не вистачає, їх не може вистачити, бо жодне місто самостійно сьогодні не зможе з такою проблемою впоратись», – заявив міський голова.

За його даними, у місті постраждали дев’ять тисяч житлових будинків. А на відновлення усіх пошкоджених об’єктів Харкова потрібно приблизно 10 млрд євро.

«Казати щодо повної відбудови сьогодні неможливо. Нам потрібно буде залучати і інвесторів, і міжнародні фінансові організації, щоб відбудувати наше місто», – зазначив мер.