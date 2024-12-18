Процес відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці показала мерія
Фото: Харківська міськрада
Триває капітальний ремонт багатоповерхового будинку на вулиці Соборності України у Харкові, який на початку повномасштабної війни значно постраждав унаслідок щонайменше чотирьох влучань.
У будинку були вибиті вікна, пошкоджені покрівля, фасад, балкони, плити перекриття та стіни, повідомляють у департаменті благоустрою, відновлення та реконструкції міської ради.
Робітники вже капітально відремонтували покрівлю загальною площею понад 600 квадратних метрів. Нині на об’єкті демонтують старі плити перекриття та встановлюють нові. Крім того, змінюють пошкоджені вікна на нові металопластикові.
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває капітальний ремонт багатоповерхового будинку на вулиці Соборності України у Харкові".