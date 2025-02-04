Неосторожно покурил: в Лозовском районе в пожаре погиб мужчина (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
О том, что в Лозовском районе, в селе Островщина, произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар начался сегодня утром в частном доме, уточнили спасатели.
«Сегодня в 07:26 спасатели ГСЧС потушили пожар в частном доме в селе Островщина Близнюковской громады, возникшей по неосторожности во время курения. В очаге пожара они обнаружили тело погибшего», – пишут в ГСЧС.
Погибшему было 69 лет.
Пожарные также добавили, что в доме горели вещи и мебель на площади 60 квадратных метров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, курение, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 11:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Лозовском районе, в селе Островщина, произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".