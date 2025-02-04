Неосторожно покурил: в Лозовском районе в пожаре погиб мужчина (фото)

О том, что в Лозовском районе, в селе Островщина, произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар начался сегодня утром в частном доме, уточнили спасатели.

«Сегодня в 07:26 спасатели ГСЧС потушили пожар в частном доме в селе Островщина Близнюковской громады, возникшей по неосторожности во время курения. В очаге пожара они обнаружили тело погибшего», – пишут в ГСЧС.

Погибшему было 69 лет.

Пожарные также добавили, что в доме горели вещи и мебель на площади 60 квадратных метров.