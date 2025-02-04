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Неосторожно покурил: в Лозовском районе в пожаре погиб мужчина (фото)

Происшествия 11:14   04.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Неосторожно покурил: в Лозовском районе в пожаре погиб мужчина (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

О том, что в Лозовском районе, в селе Островщина, произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Лозовском районе

Пожар начался сегодня утром в частном доме, уточнили спасатели.

Пожар в Лозовском районе

«Сегодня в 07:26 спасатели ГСЧС потушили пожар в частном доме в селе Островщина Близнюковской громады, возникшей по неосторожности во время курения. В очаге пожара они обнаружили тело погибшего», – пишут в ГСЧС.

Погибшему было 69 лет.

Пожарные также добавили, что в доме горели вещи и мебель на площади 60 квадратных метров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 11:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Лозовском районе, в селе Островщина, произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".