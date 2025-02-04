Необережно покурив: у Лозівському районі в пожежі загинув чоловік (фото)

Про те, що в Лозівському районі, в селі Острівщина, сталася смертельна пожежа, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа почалася сьогодні вранці у приватному будинку, уточнили рятувальники.

“Сьогодні о 07:26 рятувальники ДСНС загасили пожежу у приватній оселі в селі Острівщина Близнюківської громади, котра виникла через необережність під час куріння. В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого”, – пишуть у ДСНС.

Загиблому було 69 років.

Пожежники також додали, що в будинку горіли речі та меблі на площі 60 квадратних метрів.