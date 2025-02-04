Live
  • Вт 04.02.2025
  • Харків  +0°С
  • USD 41.79
  • EUR 42.86

Необережно покурив: у Лозівському районі в пожежі загинув чоловік (фото)

Події 11:14   04.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Необережно покурив: у Лозівському районі в пожежі загинув чоловік (фото)

Про те, що в Лозівському районі, в селі Острівщина, сталася смертельна пожежа, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Лозівському районі

Пожежа почалася сьогодні вранці у приватному будинку, уточнили рятувальники.

Пожежа у Лозівському районі

“Сьогодні о 07:26 рятувальники ДСНС загасили пожежу у приватній оселі в селі Острівщина Близнюківської громади, котра виникла через необережність під час куріння. В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого”, – пишуть у ДСНС.

Загиблому було 69 років.

Пожежники також додали, що в будинку горіли речі та меблі на площі 60 квадратних метрів.

Читайте також: У Харкові перепідготовлятимуть переселенців із Куп’янщини: де дають роботу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
РФ вдарила ракетою по центру Ізюма: загинули чотири людини (доповнюється)
РФ вдарила ракетою по центру Ізюма: загинули чотири людини (доповнюється)
04.02.2025, 12:24
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Терехов скликає позачергову сесію у Харкові: коли зберуться депутати
Терехов скликає позачергову сесію у Харкові: коли зберуться депутати
04.02.2025, 11:50
Новини Харкова — головне за 4 лютого: ракетний удар по Ізюму – жертви
Новини Харкова — головне за 4 лютого: ракетний удар по Ізюму – жертви
04.02.2025, 12:16
Необережно покурив: у Лозівському районі в пожежі загинув чоловік (фото)
Необережно покурив: у Лозівському районі в пожежі загинув чоловік (фото)
04.02.2025, 11:14
У Харкові перенавчатимуть переселенців із Куп’янщини: де дають роботу
У Харкові перенавчатимуть переселенців із Куп’янщини: де дають роботу
04.02.2025, 10:59

Новини за темою:

08:56
У Харкові в пожежі загинув чоловік, спалахнув приватний будинок – ДСНС
19:56
Землетрус у Полтаві: у ДСНС повідомили подробиці
21:05
“Ми будемо домагатися справедливості для харківʼян” – Терехов
08:39
Пошкоджені дома, підприємство, пожежі вирують з ночі: ДСНС про наслідки ударів
07:39
Пожежа, постраждала дитина: наслідки “прильоту” по Харкову (фото, відео)

Ви читали новину: «Необережно покурив: у Лозівському районі в пожежі загинув чоловік (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 11:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в Лозівському районі, в селі Острівщина, сталася смертельна пожежа, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".