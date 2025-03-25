Из Франции – в Харьков: как группа волонтеров уже 32 года помогает Украине

Матрасы, сухое молоко для госпиталя, инвалидные коляски – волонтер и организатор ассоциации Enfants de l’Ukraine Татьяна Дехайе по памяти перечисляет гуманитарку, что недавно отправила в Харьков.

Помощь от французских волонтеров едет во Львов, а оттуда уже отправляется по всей Украине. Ассоциацию помощи украинцам Enfants de l’Ukraine она организовала во Франции в 1993 году. Бывшая одесситка к тому времени уже 7 лет жила за границей. Уезжая к мужу-иностранцу с билетом в один конец, Татьяна и помыслить не могла, что однажды СССР развалится и она сможет увидеть родной город снова.

«Меня не хотели отпускать к супругу, директор школы устроила собрание, созвала всех учителей. И заявила, что для нее родина важнее личной жизни. Но мои коллеги-учителя проголосовали за то, чтобы я поехала к мужу-французу. И меня выпустили. Я тогда даже и мечтать не могла, что СССР прекратит существовать. И сейчас, кстати, думаю, что Россия точно так же может распасться, как рассыпался Советский Союз, в один момент», — размышляет Татьяна.

В 90-ые в детских домах обувь носили по очереди

В начале 1990-ых, когда голод и безденежье были верными спутниками чуть ли не каждой украинской семьи, она взялась помогать бывшим соотечественникам.

«Мы приезжали в больницы, нам открывали шкафы, где вообще ничего, ни одного лекарства не было. В 1994 году попали в детский дом, и нас потрясло увиденное. Когда мы приехали, выводили детей на прогулку. И вышла только половина детей. Мы спросили: а где же остальные? А мне ответили, что сейчас вы все поймете. Когда эти дети вернулись, с них сняли обувь. И надели ее на тех, которые оставались в детском доме», — вспоминает Татьяна.

Возили гуманитарку фургонами – и спали в них

«В 90-ые мы собирали гуманитарную помощь и поначалу сами возили ее по всей Украине, в том числе и в Харьков. С государством мы, конечно, не связывались. У нас были партнеры по церквям, потому что мы тоже верующие. Мы ездили в детские дома, оставляли прямо на месте всю еду, одежду, потому что тогда не было вообще ничего. Привозили гуманитарку фургонами, спали в них же на матрасах. У нашей Ассоциации не было лишних денег на отель, у нас хватало средств только на дорогу, чтоб оплатить за бензин», — рассказывает о первых годах работы Татьяна Дехайе.

В начале 2000-х, когда Украина уже встала на ноги и не нужно было возить гуманитарную помощь прежними объемами, Ассоциация Enfants de l’Ukraine основала программу индивидуальной поддержки детей из наиболее бедных семей.

Тогда в поле зрения французских волонтеров попали дети из шахтерского города на Львовщине Сосновка. Из-за угольной промышленности вода в городке была агрессивной и провоцировала у малышни болезни зубов – флюороз и гипоплазию. Коренные зубы у детей постепенно чернели, эмаль сползала – и это было массовым явлением. Татьяна и ее Ассоциация нашла в Бретани (регион во Франции) врачей-стоматологов, которые бесплатно взялись лечить маленьких украинцев.

«А потом с городом Геранда из Бретани и с водоканалом Сосновки мы сделали экологический проект, чтобы устранить проблему гипоплазии и флюороза у детей. Город Геранд дал 30 тысяч евро, за которые на Львовщине закупили трубы и поставили помпы, чтобы качать чистую воду. Потому что до этого вода была только 2-3 часа в день – и сильно загрязненная», — рассказала Татьяна.

Гуманитарную помощь волонтеры часто оплачивают из своего кармана

Во Франции на момент полномасштабного вторжения РФ действовали пять благотворительных организаций, поддерживающих Украину.

Ассоциацию украинских женщин «L’Union des Ukrainiens de France» основали приехавшие во Францию из Украины во время и после Второй мировой войны. Многие из украинок работали на фермах, а позже вышли замуж за французов, но сохранили ментальную связь с родиной. А в 2022 году появились новые волонтерские группы из уже новой волны беженцев из Украины.

Известие о вторжении россиян 24 февраля 2022 года буквально выбило Татьяну Дехайе из колеи. Несмотря на шок, она достаточно быстро засучила рукава. 5 марта 2022 года состоялся митинг, о котором местные власти по просьбе Татьяны активно рассказали в медиа. К слову, ранее основными донорами ассоциации Enfants de l’Ukraine традиционно были нормандцы, у которых были какие-то родственники в Украине.

«Французы до 2022 года не много давали. Я сказала мужу, если мало принесут, мы пойдем в супермаркет Lidl, сами докупим и заполним фургон. И вот 5 марта – и французы начали нести, нести, нести. Мы собрали очень много денег и купили три фургона. Два фургона, полные помощи, отправили в Украину. Один фургон оставили себе, и он сейчас нам служит, чтобы забирать гуманитарную помощь, кровати, разное медицинское оборудование», — рассказала волонтер.

Некоторые «партнеры» воровали и перепродавали гуманитарку

Сейчас финансирование уже не такое щедрое, как в первый год полномасштабного вторжения – как и везде в ЕС чувствуется эмоциональная усталость от войны в Украине. Несмотря на это, Татьяна продолжает собирать и отправлять гуманитарную помощь бывшим соотечественникам – питание малообеспеченным семьям с детьми, медицинское оборудование в больницы и госпитали, поддерживает украинских защитников. Например, в 2022 году привезла помощь харьковским защитникам из «Кракена». А в 2024 году отправляла гуманитарку военным на Харьковское направление. Работает она с людьми, проверенными годами – некоторые украинские «партнеры» пытались воровать и перепродавать помощь ассоциации, словно не понимая, что она не из кармана толстосумов.

«Сейчас мы снимаем помещение склада в Дувре за 720 евро в месяц, финансируем я и еще один знакомый, который присылает каждый месяц немного денег. И я продолжаю работать, не выхожу на пенсию, потому что нужно каждый месяц только за это платить 720 евро, плюс необходимо оплачивать страховку машины, ежегодное страхование ассоциации. Вот сейчас мы послали помощь в Украину, заплатили за аренду машины 2300 евро. И это очень мало, потому что у нас были такие машины, за которые мы платили под 5000 евро – мы же нанимаем 40-тонные фуры у перевозчиков, чтобы перевезти те же инвалидные коляски», — рассказывает о волонтерских буднях Татьяна.

Чтобы наполнить фуры гуманитаркой, Татьяна и участники ассоциации устраивают всевозможные мероприятия, посвященные Украине: пекут пирожки на продажу или просто обращаются к рядовым французам за поддержкой в супермаркетах. И теперь, когда Европа оказалась без военной поддержки США, потенциальную угрозу со стороны России во Франции воспринимают как реальную.