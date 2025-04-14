Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

37-я внеочередная сессия пройдет 15 апреля в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.

Сессия начнется в 10 утра. В повестке — четыре вопроса и «Разное». В частности, депутаты планируют внести изменения в свое предыдущее решение «Об освобождении от уплаты земельного налога». А также решить ряд процедурных вопросов, касающихся постоянных комиссий горсовета, положений об исполнительных органах и закреплении коммунальных предприятий.

Напомним, сегодня, 14 апреля, в Харькове — день скорби. Мэр города Игорь Терехов объявил его в связи с трагедией в Сумах, где российские ракеты убили 34 человека. В Харькове приспустили государственные флаги и флаги города.