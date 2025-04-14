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Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Политика 10:47   14.04.2025
Оксана Горун
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать Фото: Василий Голосный

37-я внеочередная сессия пройдет 15 апреля в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.

Сессия начнется в 10 утра. В повестке — четыре вопроса и «Разное». В частности, депутаты планируют внести изменения в свое предыдущее решение «Об освобождении от уплаты земельного налога». А также решить ряд процедурных вопросов, касающихся постоянных комиссий горсовета, положений об исполнительных органах и закреплении коммунальных предприятий.

Напомним, сегодня, 14 апреля, в Харькове — день скорби. Мэр города Игорь Терехов объявил его в связи с трагедией в Сумах, где российские ракеты убили 34 человека. В Харькове приспустили государственные флаги и флаги города.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 10:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-я внеочередная сессия пройдет 15 апреля в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов".