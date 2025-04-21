Воду в Харькове проверили эпидемиологи: в пробах есть отклонения

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил о результатах исследований водопроводной воды, которые проводили в Харькове и области в течение трех месяцев.

«В течение трех месяцев 2025 из источников и сетей централизованного водоснабжения, обеспечивающих питьевой водой население Харьковской области и г. Харьков, исследовано 2162 пробы воды по санитарно-химическим показателям, из которых 51 проба (2,4%) не соответствовала гигиеническим требованиям», — проинформировали в Facebook Центра.

В Харькове отклонений от нормы проб было меньше по санитарно-химическим показателям — 1,9%, и больше — по микробиологическим (4,2%).

«Из распределительной сети водопровода в г. Харьков на санитарно-химические показатели исследовано 263 пробы воды, из них пять проб (1,9%) не отвечали нормативным требованиям. Превышение нормативов наблюдалось по показателям цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и сульфатов. По микробиологическим показателям исследовано 215 проб, из них девять (4,2%) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности. На территории г. Харьков пробы воды с отклонениями от нормативных требований по показателям эпидемической безопасности были отобраны преимущественно из уличных водоразборных колонок на тупиковых участках водопроводных сетей», — отметили эпидемиологи.

Ситуация в области более напряженная. Наибольший процент проб воды с отклонениями — в Купянском районе (в Шевченковской и Великобурлукской громадах), а также — в Лозовском (Близнюковскаяя, Алексеевская и Лозовская громады) и Чугуевском (Старосалтовская, Новопокровская и Печенежская громады).

«В исследованных пробах воды зарегистрированы превышения нормативных значений по показателям мутности, цветности, общей жесткости, содержанию железа, марганца, сульфатов, нитратов, аммиака, хлоридов, сухого остатка», — прокомментировали в Харьковском ОЦКиПБ.

По микробиологическим показателям хуже всего дела обстоят с водой в Барвенковской и Куньевской громадах Изюмского района, а также Староверовской в Берестинском районе.

«По паразитологическим показателям исследовано 70 проб воды из сетей централизованного водоснабжения, все пробы соответствовали нормативным требованиям. Каких-либо осложнений санитарно-эпидемической ситуации, вспышек инфекционных заболеваний, связанных с питьевой водой на территории области не зарегистрировано», — подытожили эпидемиологи.