«Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что россияне стали атаковать дронами города Украины, в частности Харьков, с увеличенной боевой частью.

«Дроны-камикадзе Shahed-136, как мы можем видеть, становятся основным оружием террора уже днем. Среди тех дронов, которые применялись прошлой ночью и сейчас, в течение дня были модификации с увеличенной боевой частью с 50 до 90 кг. Что такое 90 кг взрывчатого вещества? Это образцовый эквивалент мощности авиационной осколочно-фугасной бомбы ОФАБ-250, из которых РОВ и начинали внедрять свои УМПК, превращая обычные бомбы свободного падения в КАБ», — пишет эксперт.

По его словам, оккупанты стали использовать БпЛА с увеличенной боевой частью с единственной целью – масштабировать террор Украины «до уровня ковровых бомбардировок».

«И пуск 28 «Шахедов» по ​​Одессе прошлой ночью это даже больше, чем максимальная нагрузка ОФАБ-250 на бомбардировщик Су-34. Дневные удары по Харькову аналогичны пускам ОФАБ-250. Как я неоднократно отмечал, несмотря на разницу в географическом расположении Одессы и Харькова, проблема террора и противодействия ему очень похожа и я даже не удивлен, что после ночных атак на Одессу под ударом оказалась восточная столица Украины. То есть те инструментарии, которые могут быть эффективны для защиты Одессы, одинаково эффективны и для Харькова», — подчеркнул Коваленко.

Он считает, что «Шахеды» постепенно превращаются в средство поражения даже более выгодное и эффективное, чем КАБы.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что «Шахеды» стали дешевым оружием террора гражданских.

«Россия нарастила производство и применяет тактику роев, накапливая количество экипажей и самих БпЛА для атак ночью и днем, как раньше и говорил», — написал Коваленко.