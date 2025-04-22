«Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что россияне стали атаковать дронами города Украины, в частности Харьков, с увеличенной боевой частью.
«Дроны-камикадзе Shahed-136, как мы можем видеть, становятся основным оружием террора уже днем. Среди тех дронов, которые применялись прошлой ночью и сейчас, в течение дня были модификации с увеличенной боевой частью с 50 до 90 кг. Что такое 90 кг взрывчатого вещества? Это образцовый эквивалент мощности авиационной осколочно-фугасной бомбы ОФАБ-250, из которых РОВ и начинали внедрять свои УМПК, превращая обычные бомбы свободного падения в КАБ», — пишет эксперт.
По его словам, оккупанты стали использовать БпЛА с увеличенной боевой частью с единственной целью – масштабировать террор Украины «до уровня ковровых бомбардировок».
«И пуск 28 «Шахедов» по Одессе прошлой ночью это даже больше, чем максимальная нагрузка ОФАБ-250 на бомбардировщик Су-34. Дневные удары по Харькову аналогичны пускам ОФАБ-250. Как я неоднократно отмечал, несмотря на разницу в географическом расположении Одессы и Харькова, проблема террора и противодействия ему очень похожа и я даже не удивлен, что после ночных атак на Одессу под ударом оказалась восточная столица Украины. То есть те инструментарии, которые могут быть эффективны для защиты Одессы, одинаково эффективны и для Харькова», — подчеркнул Коваленко.
Он считает, что «Шахеды» постепенно превращаются в средство поражения даже более выгодное и эффективное, чем КАБы.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что «Шахеды» стали дешевым оружием террора гражданских.
«Россия нарастила производство и применяет тактику роев, накапливая количество экипажей и самих БпЛА для атак ночью и днем, как раньше и говорил», — написал Коваленко.
Читайте также: Удары «Шахедов» по Харькову: что известно о последствиях (дополняется)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Александр Коваленко., новости Харькова, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Коваленко сообщил, что россияне стали атаковать дронами города Украины, в частности Харьков, с увеличенной боевой частью.".