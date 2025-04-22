Live
  • Вт 22.04.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.38
  • EUR 47.77

«Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову

Общество 14:37   22.04.2025
Виктория Яковенко
«Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что россияне стали атаковать дронами города Украины, в частности Харьков, с увеличенной боевой частью.

«Дроны-камикадзе Shahed-136, как мы можем видеть, становятся основным оружием террора уже днем. Среди тех дронов, которые применялись прошлой ночью и сейчас, в течение дня были модификации с увеличенной боевой частью с 50 до 90 кг. Что такое 90 кг взрывчатого вещества? Это образцовый эквивалент мощности авиационной осколочно-фугасной бомбы ОФАБ-250, из которых РОВ и начинали внедрять свои УМПК, превращая обычные бомбы свободного падения в КАБ», — пишет эксперт.

По его словам, оккупанты стали использовать БпЛА с увеличенной боевой частью с единственной целью – масштабировать террор Украины «до уровня ковровых бомбардировок».

«И пуск 28 «Шахедов» по ​​Одессе прошлой ночью это даже больше, чем максимальная нагрузка ОФАБ-250 на бомбардировщик Су-34. Дневные удары по Харькову аналогичны пускам ОФАБ-250. Как я неоднократно отмечал, несмотря на разницу в географическом расположении Одессы и Харькова, проблема террора и противодействия ему очень похожа и я даже не удивлен, что после ночных атак на Одессу под ударом оказалась восточная столица Украины. То есть те инструментарии, которые могут быть эффективны для защиты Одессы, одинаково эффективны и для Харькова», — подчеркнул Коваленко.

Он считает, что «Шахеды» постепенно превращаются в средство поражения даже более выгодное и эффективное, чем КАБы.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что «Шахеды» стали дешевым оружием террора гражданских.

«Россия нарастила производство и применяет тактику роев, накапливая количество экипажей и самих БпЛА для атак ночью и днем, как раньше и говорил», — написал Коваленко.

Читайте также: Удары «Шахедов» по ​​Харькову: что известно о последствиях (дополняется)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удары «Шахедов» по ​​Харькову: что известно о последствиях (дополняется)
Удары «Шахедов» по ​​Харькову: что известно о последствиях (дополняется)
22.04.2025, 14:29
«Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову
«Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову
22.04.2025, 14:37
Новости Харькова — главное за 22 апреля: Харьков и пригород атаковали «Шахеды»
Новости Харькова — главное за 22 апреля: Харьков и пригород атаковали «Шахеды»
22.04.2025, 14:11
Харьков и пригород атакуют «Шахеды»: под ударом — четыре района города
Харьков и пригород атакуют «Шахеды»: под ударом — четыре района города
22.04.2025, 13:55
Автоматы с бесплатной питьевой водой будут в Харькове: Терехов — об инициативе
Автоматы с бесплатной питьевой водой будут в Харькове: Терехов — об инициативе
21.04.2025, 15:01
«Наступление уже идет» — Синегубов о фронте на Харьковщине (видео)
«Наступление уже идет» — Синегубов о фронте на Харьковщине (видео)
22.04.2025, 15:05

Новости по теме:

14:00
«Правый берег Оскола для россиян – мясорубка» — аналитик подробно о Купянщине
07:53
Плацдарм РФ у Двуречной: что дальше, аналитик назвал и «депрессивный» сценарий
13:41
Какую площадь захватила РФ на правом берегу Оскола за два месяца: аналитика
16:24
Курско-Харьковская дилемма. Почему не стоит выбивать РФ из украинского региона
22:39
«Что такое 1,5 км проехать на БТР»: эксперт не исключает еще прорывы в Купянск

Вы читали новость: ««Шахеды» становятся основным оружием – Коваленко после ударов по Харькову»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Коваленко сообщил, что россияне стали атаковать дронами города Украины, в частности Харьков, с увеличенной боевой частью.".