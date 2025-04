«На уровне 2021 года по объему выручки». Сколько IT-шников сейчас в Харькове

Согласно данным исполнительного директора Kharkiv IT Cluster Ольги Шаповал, IТ-специалистов в Харькове насчитывается около 60 тысяч, из которых 20-25 тыс. физически находятся в регионе.

«В 2022 году IT-отрасль была единственной отраслью, которая немного даже выросла. Соответственно, была мощная волна релокации, здесь осталась где-то только 1/5 часть людей, работавших в IT, это было где-то 50 тысяч человек до полномасштабного вторжения. Далее люди начали возвращаться в Харьков из Украины, из-за границы, особенно 2023 год был пиковым годом по возвращению. Плюс параллельно отрасль продолжала наращивать количество инженеров, потому что люди выпускались из университетов и дополняли собой отрасль. Плюс запускались донорские проекты по переквалификации других специалистов в IT отрасль. И третий компонент – это дефенс, то есть отрасль частично мигрировала в милитари технологии, в дефенс технологии. Если брать классическую IT отрасль сегодня, то мы где-то сейчас на уровне 2021 года находимся по объему выручки. Харьков, скажем так, он не убавился», — рассказала Шаповал, передает корреспондент МГ «Объектив».

Глава наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster Александр Медовой констатирует: технологический бизнес в регионе – единственный, который сохранился.

«Возможно, немного потеряв, но на самом деле, если мы сравниваем с 2021 годом, то скорее мы даже еще больше. В прошлом году это около 14 миллиардов гривен налогов. Это около 55 тысяч человек, платящих налоги в Харькове, из которых примерно 3/4 не находится в Харькове. Но благодаря бизнесам, проявляющим политическую волю, они сохраняются в Харькове», — добавил Медовой.