Терехов хочет создать пошаговый план, как вернуть айтишников в Харьков

В Харькове планируют разработать стратегию возвращения в город айтишников. Об этом говорили на встрече мэра Игоря Терехова с представителями Kharkiv IT Cluster.

Заседание проходило в формате телемоста: часть участников находилась в Харькове, часть — в Киеве и Варшаве, передает пресс-служба горсовета.

«Нам необходимо разработать пошаговый план действий по возвращению еще большего количества айтишников в Харьков. Мы хотим привлечь IT-сообщество к сотрудничеству с международными партнерами», — сказал Терехов.

Председатель наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster Александр Медовый отметил, что несмотря на войну в 2023 году организации удалось существенно увеличить количество своих партнеров.

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