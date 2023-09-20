В Харькове осталась четверть айтишников от довоенного количества
В Харькове сейчас живут и работают 20 — 25% специалистов сферы IT (по сравнению с их численностью до полномасштабного вторжения РФ). При этом понемногу процесс возвращения идет.
Данные о ситуации в IT-сфере на инвестиционном форуме в Киеве сообщила исполнительный директор «Kharkiv IT Cluster» Ольга Шаповал. По ее информации, до полномасштабного вторжения РФ в Харькове работали 50-55 тысяч айтишников, передает пресс-служба Харьковского горсовета. После массовой эвакуации из города — в апреле 2022-го — их осталось только 10%. Сейчас в Харькове уже находятся 20-25% айтишников, и есть тенденция их возвращения.
«Харьковский IT-кластер как организация почти вдвое вырос с момента вторжения рф в Украину. Консолидируясь, компании выживали. Сегодня из более 270 участников и партнеров у нас есть только один кейс, когда компания закрыла свой бизнес», — отметила Ольга Шаповал.
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Также за время масштабных боевых действий айтишники запустили проект малых и средних компаний, специалисты которых переселились из региона — «IT Cluster in the Cloud».
«Благодаря этому проекту к партнерству присоединились еще 254 компании, помогающие Харькову», — отметили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сейчас живут и работают 20 — 25% специалистов сферы IT (по сравнению с их численностью до полномасштабного вторжения РФ). При этом понемногу процесс возвращения идет".