В Харькове осталась четверть айтишников от довоенного количества

В Харькове сейчас живут и работают 20 — 25% специалистов сферы IT (по сравнению с их численностью до полномасштабного вторжения РФ). При этом понемногу процесс возвращения идет.

Данные о ситуации в IT-сфере на инвестиционном форуме в Киеве сообщила исполнительный директор «Kharkiv IT Cluster» Ольга Шаповал. По ее информации, до полномасштабного вторжения РФ в Харькове работали 50-55 тысяч айтишников, передает пресс-служба Харьковского горсовета. После массовой эвакуации из города — в апреле 2022-го — их осталось только 10%. Сейчас в Харькове уже находятся 20-25% айтишников, и есть тенденция их возвращения.

«Харьковский IT-кластер как организация почти вдвое вырос с момента вторжения рф в Украину. Консолидируясь, компании выживали. Сегодня из более 270 участников и партнеров у нас есть только один кейс, когда компания закрыла свой бизнес», — отметила Ольга Шаповал.

Также за время масштабных боевых действий айтишники запустили проект малых и средних компаний, специалисты которых переселились из региона — «IT Cluster in the Cloud».

«Благодаря этому проекту к партнерству присоединились еще 254 компании, помогающие Харькову», — отметили в горсовете.