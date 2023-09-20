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У Харкові залишилася чверть айтівців від довоєнної кількості

Економіка 08:14   20.09.2023
Оксана Горун
У Харкові залишилася чверть айтівців від довоєнної кількості

У Харкові зараз живуть і працюють 20-25% фахівців сфери IT (порівняно з їх чисельністю до повномасштабного вторгнення РФ). При цьому поступово процес повернення йде.

Дані про ситуацію в ІТ-сфері на інвестиційному форумі в Києві повідомила виконавча директорка “Kharkiv IT Cluster” Ольга Шаповал. За її інформацією, до повномасштабного вторгнення РФ у Харкові працювало 50-55 тисяч айтівців, передає пресслужба Харківської міськради. Після масової евакуації з міста – у квітні 2022-го – їх залишилося лише 10%. Зараз у Харкові вже перебувають 20-25% айтівців, і є тенденція їхнього повернення.

“Харківський IT кластер як організація майже удвічі зріс з моменту вторгнення рф в Україну. Консолідуючись, компанії виживали. Сьогодні з понад 270 учасників та партнерів ми маємо лише один кейс, коли компанія закрила свій бізнес”, – зазначила Ольга Шаповал.

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Також за час масштабних бойових дій айтівці запустили проєкт для малих та середніх компаній, фахівці яких переселилися з регіону – “IT Cluster in the Cloud”.

“Завдяки цьому проєкту до партнерства приєдналися ще 254 компанії, які допомагають Харкову”, – зазначили в міськраді.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 08:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зараз живуть і працюють 20-25% фахівців сфери IT (порівняно з їх чисельністю до повномасштабного вторгнення РФ). При цьому поступово процес повернення йде".