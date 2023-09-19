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Повернути бізнес: Синєгубов анонсував унікальні умови для Харківщини

Економіка 22:55   19.09.2023
Олена Нагорна
Повернути бізнес: Синєгубов анонсував унікальні умови для Харківщини

Від агресії РФ постраждали понад 20 тисяч підприємств Харківської області, 30% із яких вимушено припинили діяльність. Наразі 60% з них готові інвестувати кошти та відновлювати роботу на Харківщині.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив у ході інвестиційного форуму “Kharkiv: Restart”.

“Вкрай важливим поштовхом для нових інвестицій мають стати рішення щодо особливих умов для інвесторів, які зараз готуються для Харківщини Міністерством економіки за участі органів влади усіх рівнів”, – написав Синєгубов.

“На минулому тижні ми проводили Конгрес місцевих та регіональних влад, де були озвучені вже унікальні умови для Харківщини. Під 1% кредити та збільшене фінансування – понад 150 мільйонів гривень – для одного суб’єкта”, – сказав під час виступу на форумі начальник ХОВА.

За його словами, всього на Харківщині внаслідок російської агресії було зруйновано чи пошкоджено 30 тисяч об’єктів. Зараз у регіоні реалізуються проєкти з відновлення на понад 3 мільярди гривень (з них на 2 мільярди – у Харкові). Йдеться про житло, інфраструктуру та навчальні заклади.

Нагадаємо, під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України Синєгубов повідомляв, що внаслідок ворожих обстрілів у регіоні пошкоджено 81 об’єкт промисловості. Близько 200 підприємств релокувались у безпечніші регіони країни.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Економіка, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 22:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від агресії РФ постраждали понад 20 тисяч підприємств Харківської області, 30% із яких вимушено припинили діяльність. Наразі 60% з них готові інвестувати кошти та відновлювати роботу на Харківщині.".